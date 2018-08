500 kanadiske soldater til Gåsbakken

Nyheter

Gåsbakkingene gikk mann av huse for å få informasjon om den store NATO-øvelsen Trident Juncture som allerede er i gang. 110 var til stede i Grendstuggu torsdag kveld, opplyser styremedlem Bård Gåsbakk. Gåsbakken har 540 innbyggere.

Kanadiske soldater

Innbyggertallet vil bli fordoblet om Gåsbakken får det besøket av soldater som er bebudet av Forsvaret. Opprinnelig skulle det komme franske soldater, men disse har trukket seg ifølge oberst Håkon Warø fra Heimevernet. Nå er det omtrent 1500 kanadiske soldater som er ventet til Melhus og Midtre Gauldal. Soldatene kommer fra en multinasjonal kanadisk brigade,og i tillegg skal 250 fra HMK Garden delta.

- De er snarlike norske soldater, og er på samme aldersnivå som dem som utfører norsk førstegangstjeneste. Kanadierne snakker engelsk, men mange vil også snakke fransk, sa Warø som er sjef for HV12.

Totalt er det ventet at 40.000 deltar i øvelsen og at 15.000 av dem kommer til Trøndelag.

Grendstuggu

Soldatene som kommer til Gåsbakken, skal være stasjonert i Grendstuggu og i teltleir på markene rundt. Oberst Warø orienterte om at den største gruppa vil være infanterister som beveger seg til fots. Mye av den militære trafikken vil bestå av lett pansrete kjøretøy, og disse vil i hovedsak operere på veiene i distriktet. Under øvelsen er omtrent 45 beltevogner leid innn fra det norske Forsvaret, og disse kan kjøre ute i terrenget.

Soldatene kan få se karsksalen Styret i Grendstuggu på Gåsbakken ventet franske soldater, men nå ser det ut til at 500 kanadiske kommer.

10. oktober ankommer et kanadisk skip med soldater Orkanger havn, og så skal soldatene fraktes ut til området de skal oppholde seg i utover oktober. Noen blir plassert på Hølonda, andre på Fremo og på Støren eller på Øysand. Fram til 30. oktober vil soldatene oppholde seg i området.

31. oktober starter feltøvelsen, og da drar soldatene ifølge Forsvaret, til Støren og videre sørover til det egentlige øvelsesområdet. Foreløpig vet ikke Heimevernet om noen soldater vil bli igjen på Hølonda. Feltøvelsen varer til 7. november, og de kandadiske soldatene kan få i oppgave å "forsvare" Berkåk.

Morten Kroken fra Forsvaret fortalte at det har vært en rekke rekognoseringer i forkant av øvelsen.

Med våpen på butikken

Mens soldatene er på for eksempel Gåsbakken, må folk være forberedt på at det er synlig militær aktivitet. Det innebærer blant annet mye militær trafikk og at soldater går bevæpnet inn på butikken.

Venter demonstrasjoner

Politiet, Statens vegvesen og fylkesmannen har lenge forberedt seg på øvelsen, og har vurdert hvilke hendelser som kan inntreffe. Ulykker som følge av at militære kjøretøy kjører av veien eller kolliderer med sivile kjøretøy er blant scenariene og ikke ukjent fra andre øvelser. Avsnittsleder for politikontaktene, Espen Konstad, fortalte at Kripos har utarbeidet trusselvurderinger, og at disse blant annet går ut på at det kan oppstå ulykker, trafikale utfordringer,støy og demonstrasjoner. Politiet fått signal om at det kan bli demonstrasjoner og markeringer mot øvelsen, og er også observant på at det kan dukke opp kriminelle på jakt etter våpen og personer som samler på militære suvenirer.

Kan bli skader

- Vi vet at det blir en del skader på grunn av at øvelsen foregår om høsten, forklarte Olav Sandnes fra Heimevernet.

Forsvaret har etablert et eget telefonnummer der folk kan ringe døgnet rundt for å melde inn skader. Ikke bare grunneiere er spente på om det blir skader under øvelsen. Statens vegvesen har foretatt kartlegging av hva bruer og veier tåler, og Roar Dybvig sa at vegvesenet blir oppbemannet til å takle både mulige hendelser under øvelsen og hendelser som flom og ras.

Kan gi ekstrainntekter

Selv om det altså er ventet utfordringer for lokalbefolkninga, minnet Forsvaret om at det er mulig for lokale butikker og lag å få ekstra inntekter mens soldatene er i området.

- Det kommer 1500 som sikkert er konstant sulten og tørst, sa Tomm Andersen fra Heimevernet.

For Melhus har Forsvaret anslått at omsetninga kan bli 41 millioner kroner.

- Vafler og kaffe blir aldri feil, sa Andersen.

Barnas sikkerhet

Etter informasjonsrunden ble det åpnet for spørsmål fra salen, og folk var blant annet opptatt av sikkerheten til skolebarna.

- Det er en form for unntakstilstand i bygda, sa Marit Willmann.

Willmann etterlyser tiltak for skolebarna slik at det ikke skjer skader på skoleveien, og flere mener at det burde settes opp skolebusser i oktober mens soldatene er på Gåsbakken siden det vil bli en del militær trafikk på veiene.

- Vi trener for krig i fred. Der dør ingen, sa oberst Warø.

Refleks og samtale med barna om faremomenter var rådet fra Forsvaret. Ordfører Gunnar Krogstad minnet om at kommunen har ansvar for barna på skoleveien, og at kommunen i samarbeid med Forsvaret og skolene vil se på hvilke tiltak som er aktuelle.

Andre tok opp at det også er jakttid mens bevæpnede soldater er på Hølonda, og obersten lovte at dette vil bli nevnt for soldatene.

- Øvelsen er svært viktig for utvikling av totalforsvaret, slo Henning Irvung fra Fylkesmannen fast.

Informerer på Støren

Torsdag kveld var det altså informasjonsmøte på Gåsbakken, og tirsdag er det informasjonsmøte i Støren kulturhus. Det blir også informasjonsmøter i andre kommuner sør for Trondheim ettersom øvelsen vil sette stort preg på distriktet i høst.