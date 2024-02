Vi som ikke er medlemmer i Støren sportsklubb og som bare følger nyhetene om budsjettsprekken fra media, sitter rystet og handlingslammet på sidelinja. Og ikke tør vi noe annet heller, for to dager etter at nyheten sprakk, ble vi i lokalavisa kalt bygdedyr og konspirasjonsteoretikere av lederen i Støren sportsklubb.

Man håpet trolig at nyheten skulle passere uten at resten av befolkninga skulle mene noe om saken. Dette minner om hersketeknikk, og hersketeknikker er ofte effektive og stopper både usaklig og saklig kritikk. Men saklige innspill bør det være rom for i en sak som kan velte et kommunebudsjett for mange år framover. Men i frykt for bygdedyrstemplet velger jeg å være anonym.

Kommunedirektør Tenfjord har nå tilbudt sportsklubben å finne en rådgiver. Kommunen skal betale for denne, på toppen av det kommunen må sprøyte inn av penger senere. Hvorfor? Det er lett å tenke seg til i hvilken grad kommunen blir et gissel av sin egen eksperts uttalelser på et senere tidspunkt.

Vi innbyggere får informasjon om saken fra media, men også pressen ble sendt på gangen da saken ble redegjort i formannskapet. Dermed ser det for oss ut til at kommunen stiller få kritiske spørsmål til klubben, men fokuserer på at «Idrettslaget betyr mye for folks livskvalitet» (Trønderbladet 1.2). Og det er jo fint, ikke minst fordi det er flere idrettslag for planlegger investeringer. Første klubb ut er Sokna il som skal bygge nytt klubbhus. (Eller kanskje det bare er Støren sportsklubb som skal få garantier, eksperter og gratis penger av kommunen?)

For oss som bor på bygda er det ett eneste lyspunkt i saken. Kommunestyret besluttet i november å vurdere nedlegging av skoler, eller som det ble kalt i saken som politikerne sa ja til i kommunestyret: «utrede den fremtidige Midtre Gauldalsskolen og barnehagen». Etter hall-skandalen og kommunens lånegaranti kan ingen ta ordet «skolenedlegging» eller andre ord som betyr det samme i sin munn.

Bygdedyret. Det anonyme