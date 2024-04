Leste på adressa.no 7/4 at St. Olav må kutte 200 millioner i år, med årsak i store merkostnader i forbindelse med innføring av Helseplattformen.

200 millioner tilsier et merforbruk på ca. 550000 kroner pr. døgn! Den her innsparingen skal tas inn igjennom innsparing i drifta, blant annet i DPS (distriktspsykiatrisk senter) en tjeneste med "skrikende" mangel på behandlingstilbud. DPS er forelagt innsparinger på drøye 41 millioner ifølge artikkelen.

Leser at de ansatte er redde for gode fagmiljøer de har vært med å bygge opp gjennom mange år, vil smuldre bort. Det ser ut som det er viktigere å få Helseplattformen oppe å stå, enn å bevare et sårt tiltrengt behandlingstilbud. For å si det på en annen måte. Prestisje går foran fornuft. Ser ikke noe i artikkelen om at det skal spares inn noe administrativt. Innsparingene bør tas administrativt, og ikke der det produseres tjenester som generer inntekt til St. Olav.

Jeg har hatt en dialog med en kommunestyrerepresentant i Melhus om kunstig intelligens i lokalavisene Trønderbladet og Gaula. I et tilsvar til hans svar på mine spørsmål om at med KI får du svar der og da, skrev jeg. Ser at du nevner at med KI får vi svaret der og da. Da vil jeg trekke fram Helseplattformen, som i slutten av april "ruller" inn i Melhus kommune med full styrke.

Hvorfor er ikke KI brukt til å løse problemene i Helseplattformen, hvis KI har svaret og løsningen der og da. Jeg ser det ikke som usannsynlig at det er brukt mer penger og menneskelige ressurser på å "behandle" Helseplattformen, enn å behandle pasienter, etter at den ble innført. Svaret det her er et utdrag av, sendte jeg til Trønderbladet 6/4. Helsepersonalet som har stått på døgnet rundt i om lag 2 år for å få Helseplattformen til å hangle å gå, fortjener en bedre takk for hjelpa enn det her! Dere har min fulle respekt å sympati for å ha stått på! Og til administrasjonen. Det er ingen skam å snu!

Rolf Lund Pensjonistpartiet