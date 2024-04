Takker for svar på mine spørsmål om kunstig intelligens i Trønderbladet. Jeg liker folk som er engasjert for blant annet å effektivisere offentlig og privat sektor. Har sjøl vært interessert i teknologi i over 50 år, og æ tror det er flere minus enn pluss med KI. Når æ leser svaret ditt dukker det opp noen nye spørsmål og problemstillinger i mitt hode.

Ser du nevner at med KI får vi svaret der og da. Da vil jeg trekke fram Helseplattformen som i slutten av april "ruller" inn i Melhus kommune med full styrke. Hvorfor er ikke KI brukt til å løse problemene i Helseplattformen, hvis KI har svaret og løsningen der og da.

Æ ser det ikke som usannsynlig at det er brukt forholdsvis mer penger og menneskelige ressurser på å "behandle" Helseplattformen, enn å behandle pasienter, etter at den ble inn ført i Helse Midt Trøndelag. Du nevner smartklokker for å stille diagnoser for diverse sykdommer før den som har sykdommen oppdager det. Har du noen formening om hvor mange leger og helsepersonell kommunen trenger for å være til stede for å starte behandling før "pasienten" sjøl oppdager det, døgnet rundt.

Vi skal visstnok leve i eget hjem i 100 år ifølge optimistene. Hvor mange trengs til å vedlikeholde KI, når det durer og går døgnet rundt? Æ skal vedde en hundrings på at det kommer til å må ansettes mye mer folk i kommunen enn i dag, hvis det her er gjennomførbart. Intet er usannsynlig. Du bør lese Adressas kommentar på side 2 fredag 5/4 med overskrift, viser hvordan KI kan misbrukes!

Leste at han som er en av "arkitektene" bak KI, hoppet av prosjektet for en tid tilbake, da han mener KI kan være en fare for menneskeheten. Ut i fra det æ forsto på han, kan vi fort miste kontrollen over KI. Han mener KI muligens kan ta kontroll over menneskeheten.

Når æ leste om slike scenarier for 50 år siden, het det science fiction. Æ har gjort meg noen tanker om hva KI kan medføre om det blir innført i kommunen. De fleste som jobber i f.eks. rådhuset blir erstattet av KI. Kommunestyre, formannskap og kommiteer består av KI. Sjøl om æ ikke er enig med deg, synes æ du tar opp et spennende tema.

Rolf Lund Pensjonistpartiet