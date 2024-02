Innlegget er skrevet av en som selv er bruker av hjemmetjenesten.

De som jobber i hjemmesykepleien har en arbeidshverdag hvor de drar fra hjem til hjem for å ta seg av de som på grunn av alderdom eller alvorlige helseproblemer trenger hjelp til livsnødvendige gjøremål. Hele døgnet, hver dag, hele året, uansett vær og føreforhold. Alternativet er at mange flere må være på sykehjem, noe som er mye dyrere.

Av smittevernhensyn må arbeidsgiver sørge for at de har klær som de kun skal bruke på jobb. Alt dette er vel og bra, og takk og pris for denne gode smittevernregelen.

Men det er et problem med dette i Melhus kommune. Arbeidsgiveren synes visstnok at det blir for kostbart å la de ansatte få vinterklær og vintersko.

Jeg lurer på hva de som sitter på pengesekken egentlig tenker på her. Jeg mener det er åpenbart at dette delvis har å gjøre med at det er snakk om et kvinnedominert yrke (det er vel ingen menn som hadde funnet seg i å bli behandlet slik. Kommunen ville vel i alle fall fått LO på nakken). Men mest har det vel å gjøre med at de er så mange, så det blir for kostbart.

Ingen av disse grunnene eller andre, kan forsvare at arbeidsfolk blir behandlet på denne måten. Det må da også være helseskadelig, slik at sykelønnsutgiftene øker? Det er vel heller ikke slik at kommunen har mer enn nok folk å ta av innen hjemmetjenesten. Det er nok mange som har lyst til å skifte jobb til et sted de slipper å fryse så mye. Kanskje det i det lange løp ikke lønner seg å la en stor arbeidsgruppe plages på denne måten.

Jeg ber om at noen som er ansvarlige for dagens uverdige situasjon svarer på følgende to spørsmål:

1: Vi bor i et av verdens kaldeste land. Hvorfor kjøper ikke kommunen inn vinterklær og vintersko til denne yrkesgruppen, som av smittevernhensyn må skille mellom arbeidstøy og private klær?

2: Med den vinteren vi har hatt, er det forsvarlig at hjemmetjenesten går kledd i tynne overdeler med trekvartlange ermer, med en tynn fleecejakke utenpå, iskalde bukser og i joggesko?

Bruker