– Ungdommene er så flinke. Vi gleder oss alltid til at de skal komme. De er så glade og trivelige, og da blir vi glade også, sier Johanne Åsta Lervik, beboer på Buen, ifølge en pressemelding fra Melhus kommune.

Det er gjennom faget yrkesfaglig fordypning at elever ved vg1 helse- og oppvekstfag på Melhus videregående sprer glede blant de eldre i omsorgsleilighetene på Buen, noe de har gjort i flere år. Klassen er medlem i stiftelsen «Livsglede for eldre», som har som mål å skape meningsfulle hverdager for eldre.

Alle elevene som kommer på besøk på Buen er lett gjenkjennelige med sine gule t-skjorter med skriften «livsglede» på.

- Livsglede for eldre går ut på at vi som elever skal planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter sammen med beboere i leilighetene på Buen. Vi tar de med ut i frisk luft, hjelper de med å få brukt kroppen og å være sosiale, sier Anna Reitan Skogstad, elev ved vg1 helse- og oppvekstfag.

– Godt å se at det du gjør, betyr noe

Elevene er delt opp i to grupper som besøker Buen annenhver fredag. De tilpasser aktivitetene ut fra hva beboerne ønsker. Noen aktiviteter foregår i grupper og andre individuelt i brukerens egen leilighet. Skogstad og de andre elevene synes det er fint å tilbringe tid sammen med beboerne.

- Vi synes det er veldig trivelig å være her. Det er godt å se at det du gjør betyr noe for, sier Skogstad.

Flere av damene fikk lakkert røde negler til jul. Foto: Julie S. Restad

Aktivitetskoordinator i Melhus kommune Laila Therese Stenset setter stor pris på samarbeidet de har med melhuselevene.

- Det er et veldig fint samarbeid hvor ungdom og eldre møtes og har fine opplevelser sammen. Det gir mange rørende og fine øyeblikk. Vi ser at beboerne blir glade når de ser ungdommene med de gule t-skjortene kommer, sier Stenset.

Juleavslutning

Samarbeidet har også en positiv effekt på bruk av ressurser og rekruttering.

- Vi som jobber her fast prøver alltid å skape livsglede blant beboerne, men vi ser at ungdommene klarer å skape det lille ekstra. Dette kan igjen frigjøre tid for oss som jobber her. Elevene får samtidig en forsmak på faget og blir mer kjent med det i praksis, slik at de enklere kan finne ut om dette er en yrkesretning de har lyst å gå videre med. Vi ser at mange av de som har vært her i praksis gjennom «livsglede for eldre», også er de som søker hit gjennom «ung i jobb», sier Stenset.

Fakta om Buen helse- og omsorgssenter Vis mer ↓ Buen helse- og omsorgssenter er kommunens største senter i sitt slag, og ligger i Rådhusvegen 2 i Melhus sentrum. Det består av seks avdelinger; Rimolstun, Sagatun, Øyåstun, Håggåtun, Kvålsbu og Blekesbu

Åpningstid: Fra klokka 9 til 15 alle dager uka. Ingvild Saxegaard er avdelingsleder

Aktivitetssenteret er et tilbud for eldre som bor i eget hjem som har behov for aktivitet og bistand til å komme seg ut av hjemmet på egen hånd

Det holdes ulike former for velferdstiltak, fysisk aktivitet, sosialt samvær, sang og musikk

Aktivitetssenteret tilbyr frokost og middag

Aktivitetssenteret tilbyr henting og hjemkjøring for de som har behov for det

Buen har konto både på facebook, Linkedin, Youtube og Tiktok

Fredag 15. desember hadde den siste gruppen av elevene juleavslutning med beboerne. Juletreet var pyntet og bordene var pent pyntet med duk og julelys.

- Vi har bakt kaker på skolen som vi har tatt med oss hit. Vi har også hatt besøk av nissen og lest juleevangeliet, sier Anna Reitan Skogstad.