Tabelltopp med kun to serierunder igjen

Sport

I helga spilte damelaget til Flå/Lundamo/Støren hele tre kamper på bortebane. Det resulterte i to seire og et tap.

Mot Surnadal i Surnadal idrettshall ble det en overlegen seier med sifrene 30-18. Mot Rindal i Rindalshuset ble det langt tøffere, men jentene dro i land seieren, 28-27. Søndag spilte Flå/Lundamo/Støren mot Frøya i Frøyahallen. Også denne kampen ble svært jevn, men her tapte bortelaget 20-21.

Flå/Lundamo/Støren herjer i 4. divisjon Tar juleferie på tabelltopp Selv på en litt dårlig dag hadde ikke grønntrøyene noen problemer med å slå Surnadal.

Nok en god helg for håndballaget som nå topper tabellen i 4. divisjon, ett poeng foran toer Rindal. Nå gjenstår kun to kamper av årets sesong, og det blir ulidelig spennende å se om de klarer å bli værende på topp når sesongen er over.

Neste kamp for grønntrøyene er førstkommende torsdag hjemme i Horghallen mot NTNUI Håndball 3.

I samme avdeling som Flå/Lundamo/Støren ligger Melhus/Gimse 2 på en åttende plass. De spiller neste kamp søndag mot nettopp NTNUI Håndball 3.