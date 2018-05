Fotballkompisene slår ring rundt melhusbyggen som ble utsatt for blind vold

Nyheter

Like før midnatt 1. mai ble en russ utsatt for gjentatt vold mot hodet utenfor City Syd på Tiller i Trondheim. Ifølge nrk.no var det to menn i starten av 20-årene som gikk løs på den unge mannen, som tilsynelatende var en tilfeldig forbipasserende.

Per Christian Stokke, seksjonsleder for etterforskning i Gauldal politistasjonsdistrikt, opplyser til adressa.no at voldsepisoden var så grov at det kunne ha bikket feil vei.

Den fornærmede personen kommer fra Melhus og har tidligere spilt fotball for juniorlaget til Melhus. I dag går han på en videregående skole i Trondheim. Trønderbladet har vært i kontakt med melhusbyggen, som på nåværende tidspunkt ikke ønsker å stå fram i lokalavisa.

Solidaritetsmarkering på kamp

Guttens tidligere lagkamerater på Melhus G19 vil på det sterkeste ta avstand fra voldshendelsen. For å vise dette arrangerer de en solidaritetsmarkering mot blind vold i forbindelse med torsdagens cupkamp mot Namsos i Gruva.

- Det var grov vold og det er utrolig at det gikk bra. Vi har sett at det utøves vold andre steder i landet, men det er først når man får det så nært at det setter spor, sier Eirik Østerås på Melhus G19, som sammen med lagkompisene Kevin Jørgensen og Simen Heggvold tok initiativ til støttemarkeringen.

Før kampen på torsdag skal spillerne varme opp i hvite trøyer med tekst som viser at Melhus Fotball er imot alle former for vold. I tillegg skal inntektene fra kiosken gå til en organisasjon som støtter budskapet.

- Vi tror det er viktig at ungdom i samme alder sier ifra at dette ikke er greit. Det har nok større effekt enn at voksne og politiet går ut og gjør det samme, mener Jørgensen.

- Ble rørt da han hørte om planene

De tre 17-åringene har vært i kontakt med den uheldige sambygdingen, som for snart to uker siden var på feil sted til feil tid.

- Da han fikk høre om planene ble han rørt og sa at han setter stor pris på det vi gjør. Dessverre kan han ikke komme på torsdag, men han stikker innom trening i kveld for å fortelle litt mer om hva som skjedde, sier Østerås.

Fotballspillerne fra Melhus håper at andre klubber blir inspirert til å gjøre det samme.

- Vi har lagt merke til at det har vært flere voldshendelser i Norge den siste tiden. Hele laget ønsker at dette skal ta slutt, forteller Heggvold, som håper at så mange som mulig kommer på kampen for å vise sin støtte.

- Merker dere utøvelse av vold i nærmiljøet deres?

- På fester er det ganske mye testosteron ute og går. Det er ofte gutter som barker sammen, og noen ganger blir det én mot mange. Man skal jo ikke slåss overhodet, sier Jørgensen.