I Trønderbladet, tirsdag 14. november blir ordfører Einar Gimse-Syrstad, av Rødt Melhus, ved Torkil H Winsnes bedt om å undersøke muligheten for boikott av Israel.

Det kom i tankene mine en liten historie: «En liten gutt stod og hoppet oppe i en søledam. En dame kom forbi og sa: Se hvor du har skitnet til buksa di, du må slutte. Gutten svarte: Jeg vet jeg får juling når jeg kommer heim, men det er så artig at jeg vil gjøre det lell!» ARTIG…

Så ordtaket som sier: «Det er farlig å stikke handa inn i vepsebolet!»

Ikke artig, men noen ganger, nødvendig….?

– Var det Israel som startet denne grusomme lidelsen vi nå er vitne til? spør Ole Lande i innlegget. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Boikott Israel. Er boikotten tenkt å bare ramme lederne? Eller… , står det på event. boikotthilsen at den ikke skal ramme palestinere, arabere, nordmenn og andre uskyldige som bor i Israel?

Når Hamas startet bombeangrepet på Israel 7. oktober, hvilken folkerett var ledesnoren for dem?

Var det Israel som startet denne grusomme lidelsen vi nå er vitne til?

Terrorister fra Hamas angrep Israel og slaktet menn, kvinner, småbarn og babyer. De bestialske handlingene overfor ubevepnede sivile burde alle fordømme på det sterkeste. Hamas har et religiøst hat mot jødene og Israel. Er det slik også med, Rødt?

Det er ikke problematisk å sitte her heime i det gode Norge og fordømme, men med Rødt sine holdninger overfor «sin neste», blir resultatet at de sager av den velsignede gode samfunnsgreina de selv sitter på. Hvor høgt vil fallet bli, og hvilke konsekvenser vil det bli for dem og oss andre?

Den som velsigner Israel, blir velsignet! Det er Guds ord fra en gammel, men svært aktuell bok.

Er Torkil H Winsnes med Rødt i ryggen, villig til å unnlate å gjøre seg bruk av moderne teknologi som Israel har laget og blir brukt i mobiler, på sykehus… f. eks.?

Jeg går ut fra at T H Winsnes og de andre i Rødt, kjenner nestekjærlighetsbudet:

«Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du også gjøre mot dem.»

Det er nestekjælighetsbudet fra Jesus selv.

Ikke alltid like lett å følge, men en GOD rettesnor.

Boikott av Israel betyr vel ønske om å kvele landet økonomisk? Hvor Hamas får pengene fra har Diyako Baroz skrevet kort om i Adressa 22. november på side 38. Les om Hamas-finanseringen!

Jeg håper vi i Melhus kommune ikke skal komme i selskap med de som boikotter Israel, heller ikke andre! Kanskje er det mer nærliggende oppgaver som bør løses.

God førjulstid til Rødt og andre i Melhus og omegn!

Melhus ultimo november 2023

Ole Lande