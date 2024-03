I dag vil jeg ta opp et tema som kan bidra til betydelige forbedringer i våre kommunale tjenester samt øke effektiviteten i våre arbeidsprosesser. Jeg ønsker å vite mere om potensialet og implementeringen av Kunstig Intelligens (KI) i Melhus kommune.

Kunstig intelligens, drevet av avanserte datamaskinalgoritmer, har vist seg å være et kraftig verktøy for å optimalisere tjenester, automatisere rutineoppgaver og forbedre beslutningstaking.

Ved å introdusere KI-teknologier i kommunens drift, kan vi effektivisere flere områder, fra administrasjon og ressursallokering til tilpassede tjenester for våre innbyggere. En av de konkrete fordelene med å implementere KI er muligheten til å forutsi behovene til innbyggerne våre og tilpasse tjenestene deretter. Dette vil ikke bare føre til økt tilfredshet blant innbyggerne, men også til bedre ressursutnyttelse for kommunen.

Kommunestyremøte i Melhus 19/3 Tirsdag klokka 16 er det kommunestyremøtet i Melhus. Det står 16 saker på sakslista: Kontrollutvalgets møteprotokoll

Søknad om fritak fra politiske verv

Tkilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge

Regionrådet i Trondheimsregionen

Oppvekststrategi i Melhus kommune

Evaluering og revidering av retningslinjer kulturfond

Etablering av frisklivssentral i Melhus

Kontrollutvalgets årsmelding 2023

Spørsmål til kommunestyret om kunstig intelligens

Interpellasjon - forslag til etablering av aktivitetspark

Spørsmål til ordfører om vikarer på nattevakt på Buen

Spørsmål til ordfører om utvikling på Kvål

Interpellasjon om helse og omsorg

Interpellasjon om boligpolitikk Kommunestyret vil ikke bli strømmet på kommune-TV grunnet tekniske problemer.

Videre kan KI bidra til automatisering av repeterende oppgaver, frigjøre tid for ansatte til mer kreative og komplekse oppgaver, og dermed øke den generelle produktiviteten. Dette er spesielt viktig i en tid der vi søker å levere høykvalitets tjenester med begrensede ressurser.

Jeg vil derfor oppfordre Melhus kommune til å vurdere en strategisk implementering av KI for å forbedre våre tjenester og effektivisere arbeidsprosesser. Dette krever nøye planlegging, opplæring av ansatte og en tydelig visjon for hvordan teknologien kan integreres for å oppnå de beste resultatene.

Til slutt vil jeg gjerne stille følgende spørsmål til ordføreren:

- Er Melhus kommune som organisasjon moden til å starte en implementering av kunstig intelligens?

- Har kommunen avdekket områder der man kan bruke kunstig intelligens for forbedring av dagens tilbud og tjenester?

- Hvilke konkrete skritt planlegges for å sikre en vellykket overgang til denne teknologien?

Kjetil Blokkum, Høyre