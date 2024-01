Her fra mitt kontor oppe på loftet på Størensenteret ser jeg daglig andre folk som også er forvirret, og som lurer på hvor serveringsstedet Gauldalsporten ble av. Jeg var selv så imponert og inspirert av satsningen som har foregått der det siste halvåret, at jeg er litt rystet over at det tydeligvis plutselig er slutt. Imidlertid har jeg ikke så lyst til å skrive et leserinnlegg som involverer kritikk av kommunen, for den siste gangen jeg gjorde det, ble det ikke så hyggelig å være meg. Så jeg har prøvd å la være.

– Jeg var selv så imponert og inspirert av satsningen som har foregått der det siste halvåret, at jeg er litt rystet over at det tydeligvis plutselig er slutt, skriver Heidi Løkken i innlegget. Foto: Simen Meisdal

Men jeg klarer ikke sitte og se på slike ting, og ikke si noe. I det minste vil jeg gjøre det på grunn av den tidligere daglige lederen av Gauldalsporten, Arnt Joar Solem, som jeg må si imponerte meg stort. Vi som selv driver bedrift forstår at han må ha jobbet sene nattetimer og gitt mye av seg selv, og at det er slike personer man tar vare på hvis man forstår at man har dem. Han har en sjelden blanding pågangsmot, initiativ, handlekraft og fleksibilitet, slik jeg oppfatter det.

Nå kan det selvfølgelig hende det som skal skje på Gauldalsporten fremover også blir bra, og dette er ikke ment som noen kritikk av de som tar over ansvaret. Jeg synes bare fremgangsmåten er helt kritisk underlig.

Det å starte opp et slikt tilbud, hvor folk akkurat rekker å oppfatte at «her skjer det virkelig noe», for så å plutselig stenge dørene igjen, er vel om mulig enda dårligere reklame for et sted enn å ikke starte opp noe i det hele tatt? Så hva er tanken bak dette her? Man må ha et lengre perspekiv hvis man vil bli tatt seriøst. Og da tenker jeg også på de tilreisende som kommer utenfra bygda. Hvem er det som ønsker å stoppe her, dersom man ikke vet om tilbudet man benyttet seg av sist holder åpent lenger? Et omdømme tar år å bygge opp, men det går ganske raskt å rive det ned.

Hvis jeg hadde søkt kommunen eller andre støtteordninger om penger til å starte opp en bedrift, og i søknaden hadde skrevet at jeg ønsker å drive i noen måneder for å se om jeg tjener penger… og at hvis jeg ikke gjør det, så bare avslutter jeg bedriften… Ja, da hadde jeg neppe fått støtte til noe som helst. Med rette.

Jeg hadde mest sannsynlig blitt vurdert som en døgnflue, og lite realitetsorientert rundt hvordan man driver en bedrift. Det er ikke realistisk å gå i overskudd i en nystartet bedrift, og man må selvfølgelig ha et flerårig perspektiv hvis man skal starte opp noe som skal være levedyktig. Så hvorfor tenker kommunen så kortsiktig? Hvilke signaler er det de vil sende ut til oss næringsdrivende, som forventes å skulle drive seriøst og langsiktig her i næringskommunen Midtre Gauldal?

Jeg rakk såvidt å anbefale den fantastiske pizzaen som ble servert på Gauldalsporten, men de jeg anbefalte den til rakk dessverre ikke smake den. Inspirert av hvordan Arnt Joar satte i gang diverse initiativer som involverte lokalt næringsliv og matprodusenter, skrev jeg i fjor høst en reisereportasje til Norsk ukeblad om nettverket Mett i Gauldaln, som skal på trykk i sommer. Her nevnes Gauldalsportens tilbud som en god innfallsport, hvor du kan få smake de lokale smakene. Det er foruroligende at vi ikke engang rakk å få den på trykk før det er borte, og jeg kommer til å tenke meg om to ganger før jeg skriver slike saker igjen, som involverer ting kommunen er engasjert i. Nå må jeg skrive om reportasjen før den går i trykk. Er det slik Midtre Gauldal skal gå først inn i fremtiden?

Vi får ofte høre at vi må fremsnakke hverandre. Men da må dere gjøre det litt lettere for oss, slik at ikke det vi har fremsnakket og anbefalt til andre plutselig ikke er der lenger.

For ordens skyld: Noen påpeker at grunnen kan være at kommunen ikke skal drive konkurranse til annet lokalt næringsliv. Og det kan jo være sant. Men hvorfor da starte opp for å drive i noen måneder? Det forklarer ingenting om måten man her har gått frem på. For ikke å snakke om det å ansette en person som virkelig satser, for så å bare avslutte forholdet. Det er ikke en god måte å behandle mennesker på, mener nå jeg.

Og for det andre synes jeg vi skal tenke større hvis vi skal ha ambisjoner om at folk skal komme på besøk eller til og med flytte hit. Da må man ha flere serveringssteder, og kanskje til og med kunne tilby en kaffe latte.

Heidi Løkken, frilansjournalist og selvstendig næringsdrivende på Prestteigen