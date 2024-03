De færreste vil vel takke nei til et slikt tilbud! Det er en fin mulighet til å få se nordiske kvalitetsfilmer og oppdatere seg på utviklinga innen nordisk film. Et samarbeid mellom Foreningen Norden Gauldal og Støren kino gjør dette mulig. Håpet er at man er med på å utvikle kjennskapen til nordiske språk, nordisk kultur og historie. Vi må venne oss til å lytte til våre nabospråk og lære å forstå dem. Det er for galt at en talerobot går inn og avbryter så snart en svenske eller danske sier noe på radio. Mange av oss er da vokst opp med Pippi og Emil og klarte å få med oss det meste uten at sendingene ble dubbet, men du må høre et språk for å venne deg til det.

Tilbudet til de minste

«Mamma Mø» er ei ikke helt vanlig ku som er veldig populær blant de minste, så det er tilbudet til barnehagebarna. Det klassiske norske folkeeventyret om Bukkene Bruse kjenner alle, men dagens generasjon blir kjent med noen litt andre bukker som ikke går til seters men til badeland! Men det har ikke trollet tenkt å finne seg i sånn uten videre. Den filmen er tilbudet til 1.- 4.klasse.

Elevdemokrati i praksis

Dagens unge er vant til å bli hørt, og i år har elevrådene fra 5. klasse og oppover fått være med på å bestemme hvilke filmer som skal vises. Ved å se på flere aktuelle trailere kom elevrådet for mellomtrinnet fram til at de ville se «Victoria må dø!». Mor til Hedvig og Henrik er død, og far i familien kommer hjem med ei ny dame som barna i familien må tilpasse seg, og det går ikke knirkefritt for seg. Til slutt bestemmer barna seg for å gå drastisk til verks for å bli kvitt dama for godt ved å leie en hitman, altså en profesjonell drapsmann.

Elevrådet for ungdomsskolen endte opp med å velge filmen «Psychobitch». Denne filmen fikk Amandaprisen i 2019 som beste barnefilm og for beste filmmanus. Den ble også kåret til beste norske barne- og ungdomsfilm under tildelingen av Sølvklumpen i 2019. Filmen handler om Marius, en veltilpasset skolegutt med gode karakterer, som settes på et gruppearbeid sammen med Frida som er klassens rebell. To så ulike personligheter må bare tørne sammen, og dette får store følger for dem begge.

Videregående skole skal se filmen «Hammarskjöld» om den svenske diplomaten Dag Hammarskjöld som var FNs generalsekretær fra 1953 til 1961 og endte sine dager i en tragisk flystyrt. Det er nok ikke så mange av dagens unge som har hørt navnet hans, men han var meget innflytelsesrik i sin tid, så her ligger mye aktuell samfunnskunnskap om et spennende og litt annerledes liv. Det gjør nok ikke filmen mindre severdig at den kjente svenske skuespilleren Mikael Persbrandt spiller hovedrollen som Hammarskjöld.

De åpne visningene

Den svenske Hammarskjöld-filmen er også med i de åpne visningene for det voksne publikummet, og den er seniorkino på tirsdag i uke 12. En annen svensk film som har vært mye omtalt, og som fikk en femmer hos Adresseavisens anmelder, er «Miraklet i Gullspång». Dette er en dokumentar om to nordnorske søstre som kommer på at de skal kjøpe seg en leilighet i den svenske byen Gullspång i Sør-Sverige, og som får sjokk når de får se damen som skal selge leiligheten. Hun ligner deres avdøde søster på en prikk! Gradvis nøster man opp i hva som har skjedd, men det er ikke problemfritt å få et nytt familiemedlem til å finne sin plass i en stor og religiøs familie i Nord-Norge. Og er de egentlig i slekt, og hva er viktigst av arv og miljø? Det går slett ikke slik man skulle tro, og dette er bare en film du må se!

Gjennom arbeidet med de nordiske filmdagene i noen år, har jeg etter hvert fått veldig sans for islandsk film. Det er utrolig hva sagaøya Island med sine vel 370.000 innbyggere klarer å produsere av til dels meget gode filmer. Årets islandske film heter «På tur med mamma» og handler om gammelungkaren som i alle år har bodd sammen med mamma nord på Island. Men når mamma dør, viser det seg at hun kanskje aldri har funnet seg helt til rette der nord, i hvert fall vil hun gravlegges sørpå. Sønnen plasserer den døde mora i baksetet, hunden i framsetet og tar fatt på den lange veien sørover. Underveis fører han samtaler med den døde mora som kanskje har styrt livet til sønnen litt vel mye. Så helt ukomplisert er det heller ikke å kjøre rundt på et dødt menneske, så det blir fort et lett komisk skjær over likferden. Denne filmen går på seniorkino på torsdag i uke 12.

Film – mat – mer film

I år prøver vi ut et nytt konsept på de åpne visningene for det vanlige filmpublikummet, der vi tilbyr to filmer på samme dag med litt mat imellom. Dette selger vi som en pakke. Den første visninga blir søndag 17.mars. Da viser vi «Hammarskjöld» før mat og den finske filmen «Høstgule blader» etter mat. Det er den finske mesterregissøren Aki Kaurismäki som har laget filmen om industriarbeideren Holappa som forelsker seg i Ansa som nettopp har mistet butikkjobben sin. Livet er ikke bare enkelt for de to hverdagsmenneskene som ikke akkurat bor på solsiden av Helsinki. Men som det heter i et kjent sitat: «Kjærligheten faller like lett på en lort som på en lilje».

På Nordens dag lørdag 23. mars kan publikum også få med seg to filmer på samme dag med smørbrød og kaffe imellom. Da vises «Miraklet i Gullspång» på nytt sammen med den danske filmen «Bastarden» med stjerneskuespilleren Mads Mikkelsen i hovedrollen. Dette er en slags nordisk western og nybyggerfilm fra 1700-tallet, eller en variant av David mot Goliat i form av kampen mellom godseieren Frederik de Schinkel og soldaten og bonden Ludvig Kahlen som ønsker å bedre sin sosiale posisjon i det lagdelte jyllanske samfunnet midt på 1700-tallet. På Nordens dag vil vi også feire med kake i tillegg til smørbrød.

Tidligere ordfører Sivert Moen åpnet de nordiske filmdagene i 2023 og fikk smake på kaka. Foto: Randi Rognes

Film er best på kino

Da tidligere ordfører Sivert Moen klippet snora og åpnet de nordiske filmdagene i 2023, innrømmet han at han etter en travel ordførerdag nok gled ned i sofaen og fant en film på Netflix i stedet for å gå på kino. Da går han og likesinnete glipp av noe vesentlig. Vi som arrangører håper at folk i kommunen setter pris på den fine kinosalen, den gode kinolyden og de behagelige stolene. Kom deg opp av godstolen hjemme og benytt deg av tilbudet om å se spesielt utvalgte nordiske filmer i perioden 17.-23.mars, da de åpne visningene finner sted. Film er best på kino.