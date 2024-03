Styret i LHL Melhus

Den 15. februar sendte LHLs sentraladministrasjon ut informasjonen nedenfor til sine medlemmer. Det er trist lesning for oss som er medlemmer i LHL Melhus:

I dag har Riksrevisjonen levert en forvaltningsrapport om norsk rehabiliteringstjeneste. Etter 12 år uten en slik gjennomgang, er konklusjonen klar og urovekkende: Norge svikter når det gjelder å sikre tilstrekkelige rehabiliteringstjenester for de som trenger det mest.

Mari Larsen, generalsekretær LHL Foto: privat

Mari Larsen, generalsekretær i LHL, uttrykker dyp bekymring i lys av rapportens funn. Hun peker på den avgjørende betydningen av god rehabilitering for å oppnå et godt liv etter sykdom eller akutte hendelser.

LHL har over lang tid påpekt at rehabilitering har vært et forsømt område, og Riksrevisjonens rapport i dag bekrefter dette, sier Larsen.

Rapporten avdekker flere punkter som krever umiddelbare handlinger fra politikerne. Hovedkonklusjonen er at det er kritikkverdige at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sikre at pasienter får den nødvendige rehabiliteringen. Larsen understreker behovet for handling.

Nå krever LHL at politikerne slutter å bare snakke om viktigheten av rehabilitering, men at de begynner å handle, sier Larsen.

Medlemmene i LHL opplever daglig de negative konsekvensene av manglende rehabiliteringstjenester, noe som direkte påvirker deres livskvalitet. Dette er en uakseptabel situasjon som politikerne ikke kan overse.

Rapporten fra Riksrevisjonen gir et tydelig signal til politikerne om at status quo ikke er akseptabelt når det gjelder rehabiliteringstjenester.

LHL vil fortsette å jobbe for å sikre at alle pasienter får den rehabiliteringen de trenger for å gjenopprette sin selvstendighet, deltakelse og livskvalitet etter sykdom eller skade, sier Larsen.

Situasjonen i Melhus

LHL Melhus har hatt flere leserinnlegg i lokalavisene om manglende rehabiliteringstilbud i kommunen. Vi har påpekt at det i 2018 ble vedtatt å sette av 6 sengeplasser ved Buen til pasienter med behov for rehabilitering. Det skulle også ansettes kvalifisert personell til å drive rehabilitering. Denne rehabiliteringsavdelingen er aldri blitt opprettet.

I fjor høst arrangerte LHL Melhus et åpent møte i kommunestyresalen hvor temaet var rehabilitering. Både ordføreren og rådmannen var til stede. Det ble spurt om det da var bevilget penger i dette årets kommunebudsjett til rehabilitering. Vi fikk ikke noe svar på det spørsmålet. Ordføreren svarte at bevilgningene til helse- og omsorgssektoren var økt.

Like før jul i fjor fikk Melhus kommune en pris for gode fremtidsplaner for helsesektoren. Men etter det vi kan finne ut, er ingen av planene gjennomført og ingen penger er bevilget og øremerket til rehabiliteringstiltak for kommunens innbyggere.

Vi er kjent med at da budsjettet for 2023 ble vedtatt i desember 2022, ble det vedtatt «Økonomi og handlingsplan 2023-2026». Punkt 8.2. omhandler kommunehelse. I punkt 8.2.3 er det et lite avsnitt om Ergo - og fysioterapitjenesten. Punkt 8.2.4 viser en tabell med beløp i en opptrappingsplan av helseområdet i tråd med befolkningsveksten. Det er to linjer med tall i tabellen for Ergo- og fysioterapitjenesten. En linje for dagplasser og en for rehabilitering. Linjen for dagplasser har tall i alle kolonnene også 2025. Linjen for rehabilitering er tom i 2025, men i kolonnen 2030 er det oppført et beløp på 6.9 mill. kroner og 9,4 nye årsverk.

Medlemmene i LHL Melhus finner ikke dette godt nok. Ingen med behov for rehabilitering etter sykdom og skade får hjelp av utredninger og planer. Planene må gjennomføres. Livskvaliteten til syke og skadede blir dårlig om rehabilitering ikke kommer i gang før i 2030.

Riksrevisjonens rapport og kritikk er skammelig for de kommunene det gjelder. Vi i LHL Melhus ønsker og krever at fagpersonell skal ansettes og få bevilget penger til rehabiliteringsarbeid umiddelbart i vår kommune. Vi ber våre politikere om å pålegge helsetjenesten i kommunen å gjennomføre vedtatte planer samt å bevilge nødvendige penger slik at Melhus kommune i ettertid ikke rammes av slik kritikk.

Den 28. februar 2024

Styret i LHL Melhus