– Jeg har funnet flere håndgranater, forteller detektorentusiasten Iver Folstad (14) til Trønderbladet 22. mars 2014.

Tyskerne etterlot mengder av ammunisjon da de forlot Støren etter at krigen var over. 14-åringen investerte i en detektor etter at han tilfeldigvis snublet over noen patroner og bajonett-deler ute på et jorde. En dag satte han fast foten en sump, og da han rykket opp foten, hang det en hjelm på støvelen.

– Tyskerne hadde en leir her under 2. verdenskrig, og da krigen tok slutt gravde de store hull i jorda hvor de kastet alle eiendelene sine, fortalte Iver til avisa.