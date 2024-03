For første gang på mange år setter melhusrussen opp revy, skrev Trønderbladet 15. mars 2014. 28. mars var det premiere for «Back on Track». To forestillinger åpne for alle, i Melhushallen.

– Det er kjempeartig å arbeide med revy. Men det er mye jobb og det blir hektisk, sa russerevysjef Ingunn Halseth.

Andre i revygjengen forteller at revy er noe de vil huske fra tida på Melhus videregående skole.

30-40 fra russen ved skolen er med på revyen. Halseth forteller at det blir fest på Folkets hus etter den andre forestillinga.

Lærer Brit Inger Granmo Aune grep fatt i ideen om russerevy etter at elever ymtet frampå om at revy hadde vært gøy. I mange år har hun på fritidsbasis, vært med i Gauldal teaterlag. At russen ved Gauldal videregående skole har revy og ikke Melhus, burde være motivasjonsfaktor nok, mente Granmo Aune. Bortfall av valgfag som drama, kan være årsaken til at det ble slutt på tradisjonen med russerevy i Melhus, forteller Granmo Aune.

