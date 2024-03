Denne helga blir det flere konserter, og de som ikke spiller arrangerer loppemarked. Det skjer i regi av Horg og Flå Musikkorps, både lørdag og søndag. Stedet er samfunnshuset på Ler, og dette er en viktig inntektskilde for korpset. Det ventes masse varer for salg, og antikviteter samles i «Mormors hjørne». Mona G. Sørrensen i loppemarkedkomiteen opplyser at det også blir salg av kaffe og vafler.

Samlet korps fjellet rundt

I helga avslutter Melhus Janitsjarkorps sitt storprosjekt «Musikkspill Vassfjellet rundt». Det blir seminar på lørdag og stor konsert i C-bygget på søndag. De som deltar er Melhus Skolekorps, Horg og Flå Skolekorps, Horg Musikkorps, Klæbu Skolekorps, Klæbu Musikkorps og elever fra Trøndertun. Det blir et sprekt repertoar som fenger ungdom, blant annet fra kjente filmer. To unge solister fra Melhus deltar, nemlig Andrea Berg på baryton og Mari Venås Eggen på trombone.

En dag for barna

På Støren blir det Barnas dag. Dette er et nytt tilbud ved kulturhuset, med åpent bibliotek og kinovisning for barn. Svømmehallen er også åpen. Litt utpå dagen kommer ordfører Trude Solem Heggdal for å lese høgt for barn i biblioteket. Barnas dag blir heretter planlagt én dag i måneden.

Lørdag kveld er det konsert på Melhus bedehus med countygruppa Rett Kurs.

Maria til Støren

Søndag holder Maria Haukaas Mittet konsert på Støren kulturhus. En kveld med Maria beskrives som en magisk reise inn i sjelen av nordnorsk musikktradisjon. Hun står trygt plantet i sin visetradisjon, og tar publikum med på en musikalsk reise gjennom hjertet av Nord- Norge, med inspirasjon hentet fra musikalske mestere som Terje Nilsen, Lars Bremnes, og Trygve Hoff.

Kirker og kino

Annonsert i Trønderbladet er også gudstjenester på søndag, i kirkene Melhus, Horg, Støren og Singsås. Gauldal Kristne Fellesskap holder møte i Hovin bedehus på søndag.

Kinoprogrammet inneholder dokumentaren og familiefilmen Ibelin og flere andre. Som vanlig er kinoen på Støren åpen på fredag og søndag, og på Melhus på søndag.