Får 100.000 til å lage plan over kulturminner

Dermed har 80 prosent av landets kommuner fått midler fra Riksantikvaren for å lage en plan over verneverdige kulturminner.

En kulturminneplan setter mål for kommunens arbeid med kulturminner, gir en oversikt over verneverdige kulturminner og kulturmiljø, og foreslår tiltak for hvordan denne kulturarven skal forvaltes og kan brukes.

– Kommunene har en viktig rolle som forvaltere av kulturminner og kulturmiljø. En kulturminneplan gir kunnskap om lokalhistorien, og gjør det lettere å prioritere de kulturminnene som kommunen vil ta vare på for fremtiden, sier riksantikvar Jørn Holme i en pressemelding.

Det er kommunene selv som bestemmer hvilke kulturminner og kulturmiljøer som er verneverdige og som bør omfattes av planen.

Årets 31 mottakere

Disse kommunene får 100.000 i 2018: Halden, Våler, Råde, Nesodden, Oslo, Gjøvik, Jevnaker, Lunner, Vestre Toten, Østre Toten, Øyer, Nes i Buskerud, Hemsedal, Sande i Vestfold, Færder, Kviteseid, Audnedal, Åseral, Hægebostad, Klepp, Averøy, Sandøy, Ålesund, Rennebu, Midtre Gauldal, Træna, Ballangen, Bø i Nordland, Rødøy, Karlsøy, Måsøy.

I tillegg er det noen kommuner som har bedt om litt mer tid til å forberede en søknad.