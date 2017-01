Vil berge eldreomsorgen

Varaordfører Harald Rognes i Bygdelista støtter utspillet til Singsås sanitetsforening som reagerer på at bemanninga ved Singsås tjenestesenter og Budal tjenestesenter kan bli fjernet.

Reagerer

Torsdag skal Midtre Gauldal kommunestyre møtes for å drøfte rådmannens forslag til nedskjæringer innen pleie om omsorg. Trønderbladet omtalte Singsås sanitetsforenings reaksjon på nedskjæringene i papiravisa på lørdag. Foreninga planlegger å komme med en uttalelse, og leder Torill Haueng sier at foreninga er imot at Singsås tjenestesenter ikke lenger skal ha ansatte på jobb, og at tilbudet ved Budal tjenestesenter reduseres.

Nå lover varaordfører Harald Rognes at han vil kjempe for at Singsås tjenestesenter beholder bemanninga, og at dagtilbudet ved Budal tjenestesenter ikke legges ned.

- Bygdalista hadde gruppemøte mandag kveld, og vi tok opp pleie- og omsorgsplanen. Det blir vel et felles møte for firepartigruppa før kommunestyremøtet på torsdag, sier Rognes.

Rognes har forsøkt å få tak i ordfører Sivert Moen (Sp) for å ha samsnakking før kommunestyremøtet, og fikk beskjed om at ordføreren er i møte. Samme beskjed har Trønderbladet fått.

Sykehjemmet

Bygdalista reagerer på at rådmannen foreslår at seks plasser ved sykehjemmet på Støren legges ned.

- Vi kan tenke oss å foreslå at de seks sykehjemsplassene midlertidig omdefineres som trygghetsplasser. Dessuten mener vi i likhet med råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, at en nedleggelse av sykehjemsplasser må konsekvensutredes, sier Rognes.

Effektivisering

Rognes forklarer at Bygdalista kan bli nødt til å være med på innsparingstiltak, men han mener søkelyset må rettes mot intern effektivisering i pleie- og omsorgssektoren. Ett moment han peker på, er at bemanninga ved sykehjemmet på Støren har økt uten at det er blitt flere sykehjemsplasser, og han mener at det må sees på turnusordninger.

- Ei rettesnor for Bygdalista er at samfunnet skal ta ansvar. Vi må spare, men det må ikke ramme dem som trenger hjelp. Eldre må bli verdsatt for det de har gjort for samfunnet, sier Rognes.

Ett annet moment han nevner, er nye løsninger innen eldreomsorg.

- Vi ser hva som skjer i andre kommuner der det snakkes om smarte løsninger, og det er jeg litt halvredd. Det er eldre folk vi skal hjelpe, sier Rognes.

Utvalg for helse og omsorg har behandlet kuttforslagene, og et flertall ønsker å gjennomføre blant annet reduksjon av seks plasser ved Midtre Gauldal sykehjem. Reduksjonen skal ifølge vedtaket, gjennomføres i takt med naturlig frafall. Videre vil flertallet at Singsås bo- og dagsenter i 2018 mister bemanninga, og at Soknedal bo- og dagsenter blir omgjort til omsorgsboliger med bemanning i perioden 2019-2020.

