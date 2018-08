Alexander Gundersen viste muskler i NM i styrkeløft

Sport

Skrevet av Åge Berntsen, Trøndertun SK

NRKs TV-dekning av 20–30 mindre idretter gikk av stabelen i Stavanger forrige uke. NM-uka inkluderte også styrkeløft, og jenteklassene fikk vist seg fram på statskanalen. Trøndertun styrkeløftklubb hadde to deltakere i herreklassen 120 kilo og 120 kilo pluss.

Erlend Skorstad og Alexander Gundersen viste begge god form og det ga uttelling på resultatlista.

To gull på Gundersen

Etter litt trøblete start i knebøy fikk Erlend godkjent 3. forsøk på 260 kilo. Dette er noe under forventet, men det tekniske spiller stor rolle i denne idretten og marginene var ikke på hans side denne gangen. I benkpress fikk han 240 kilo og vi øynet mulighet for bronse sammenlagt. I markløft avsluttet han med ny pers og dro 252.5 kilo. Det holdt til 4. plass, 12.5 kilo bak bronsen. Til tross for litt trøbbel anser vi resultatet som solid og det er ikke alle forunt å sette ny personlig rekord på et slikt stevne.

Alexsander Gundersen er en av de mest talentfulle i knebøy i Norge og fikk stevnets tyngste løft på hele 380 kilo. Når konkurrenten ikke fikk noen godkjente løft i benkpress, var gullet sikret med 235 kilo i benkpress og 260 kilo i markløft. To kandidater trakk seg fra konkurransen, Alexander var utilnærmelig denne gang.

Stolt klubb

Trøndertun SK er en veldig liten klubb i nasjonal sammenheng, så vi er veldig stolte av resultatene i helga. Det gode miljøet og samholdet på Trøndertun under faste treningstider, resulterer i høye prestasjoner i idretten. Vi var fire stykker som var med som coacher denne gangen; Hilde Wahl, Øystein Gimnes, Kenneth Ross og Åge Berntsen.

Nye ambisjoner og planlegging av treningsprogram er allerede igang, så vi hviler ikke på laurbærene. Er man tørst og har ambisjoner kan man nesten ikke få kommet igang igjen fort nok. Neste NM er i oktober og vi stiller med to kandidater der også, i klasse 83 kilo og 105 kilo. Her blir det virkelig fight om medaljene. Vi ser også fram til å ta imot nye elever ved folkehøyskolen, slik at nye bånd kan knyttes og treningskunnskap kan formidles. Ledelsen ved Trøndertun ga oss muligheten å få utvidet treningsrommet litt i sommer, så fasilitetene er enda bedre denne høsten.

