To til NM i styrkeløft

Sport

Trøndertun SK stiller med to sterke kandidater på årets NM i styrkeløft i Stavanger til helga. Erlend Skorstad deltar i klasse 120kg og Alexander Gundersen i +120kg.

- Mye arbeid er lagt ned de siste månedene og pila peker oppover for begge styrkeløfterne. Masse mengdetrening har gitt resultater og god oppladning denne siste uka vil betale seg når det skal løftes skikkelig tungt. Begge er gode for 300kg i knebøy og mer og benkpressen nærmer seg et kvart tonn så dette blir skikkelig moro, skriver Åge Berntsen i Trøndertun SK i en e-post.

Mange løftet tungt på regionmesterskap i styrkeløft Trøndertun Styrkeløft og Nidarø Styrkeløftklubb arrangerte et svært vellykket stevne på Trøndertun i helga.

NM i styrkeløft år avholdes i Stavanger og er en del av NRKs satsing NM-uka for flere idretter. Det blir direktesendinger fra stevnet i helga på NRK.

Kvalifiserte seg til EM Under NM i benkpress kvalifiserte Åge Berntsen fra Melhus seg til EM.

- Siste øvelse er markløft og da spørs det hvem som har mest juice på tanken etter de andre øvelsene. Med startvekter over 240kg skal det tas ut det siste av slitne kropper, skriver Berntsen. Trøndertun SK reiser med to deltagere og fire coacher.