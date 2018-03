TV2-reporter tror Bjørgen legger opp etter sesongen

Sport

Ernst A. Lersveen i TV 2, Petra Thorén hos svenske Aftonbladet og Morten Stenberg hos NRK har til sammen nærmere 100 år på baken som langrennsjournalister.

Det mangler ikke på rutinen når blikket rettes inn i krystallkula. Konkrete svar er likevel ikke så lette å finne når NTB lurer.

Lersveen tror Bjørgen legger opp etter årets sesong.

– Jeg føler meg ganske overbevist om at det er farvel til Bjørgen i år. Hun har oppnådd det hun kan oppnå flere ganger allerede, og jeg tror også at hun inderlig ønsker å bli mor en gang til. Jeg tror at det blir helt utslagsgivende at hennes biologiske klokke blir hennes neste arena, sier Lersveen.

Uenig med Lersveen

Han støttes ikke av Thorén og Stenberg.

– Jeg tror at Marit tar én sesong til fordi Therese Johaug kommer tilbake. Det er den følelsen man får når man hører på Marit. Det beror på om hun får signalerer på at kroppen orker og om hun ikke vil ha et barn til nå. Det vet man ikke, men følelsen er at hun tar en sesong til.

Petra Thorén fikk for øvrig sitt tredje barn som 42-åring tilbake i vinteren 2011.

Johaugs comeback lokker

NRKs Stenberg er også tilhenger av «Johaug-argumentet».

– Jeg tror at Marit Bjørgen tar ett år til. Det tror jeg hun gjør for å gå sammen med Therese Johaug. Jeg tror hun ønsker å være en støttespiller for henne både innad i laget og ikke minst internasjonalt etter at hun kommer tilbake fra to års utestengelse. Legger hun opp nå, vil også det være greit. Hun er OL-dronning og på toppen av karrieren, men jeg tror at mennesket Marit Bjørgen vil være med Therese i én sesong til, og da blir det også VM i Seefeld.

Om ekspertisen er usikre om hva Bjørgen til slutt ender på, er de enda mer i tvil når temaet Petter Northug blir brakt på banen.

– Petter Northug er jeg mer usikker på. Jeg tror ikke at han mangler lyst, men jeg lurer veldig på om han vil det nok. Vil Petter Northug dette nok? Det er det jeg lurer på. Jeg aner ikke, men det må skje noe. Det sportslige i de to siste sesongene er han ikke fornøyd med selv heller, sier Lersveen.

– Jeg tror nok Marius skal prøve skiene også I tillegg til å dele ut premier til de yngste løperne, skal Marit Bjørgen gå 28-kilometeren.

Merkelig

Svenskene har et minst like sterkt forhold til Petter Northug som nordmenn har, men heller ikke Petra Thorén tør å slå fast noe om mosvikingens langrennsframtid.

– Det ville være merkelig om Petter gir opp nå med tanke på slik som han alltid har fungert som idrettsmann. Da vil jeg tro at det å komme tilbake nå må være den ultimate utfordringen. Jeg vil bli kjempeskuffet om han ikke gjør et forsøk. Jeg tror han kommer til å gjøre et forsøk, men vi har ingen rapporter om hvordan han gjør det på trening og ingen rapporter om hva han ønsker.

Thorén har et argument for at både Bjørgen og Northug kan komme fram til at nok er nok.

– Det som kan tale mot at de begge fortsetter, er om de skulle føle seg mette. Kanskje føler Marit at det er greit å legge opp etter en slik fantastisk avslutning på OL med gull på tremila, og at Petter kjenner at veien opp blir for lang? Men mitt tips er at begge satser én sesong til.

NRKs Stenberg mener uansett at Northug må ta grep om sin egen karriere om han velger å forlenge den.

– Petter Northug må rett og slett finne ut om han er interessert i å ta de grepene som skal til for å bli verdens beste langrennsløper igjen. Hvis han sier ja til det må han gå kraftig i seg selv. Jeg tror at det beste for hans del ville ha vært en retur til landslaget, mener Stenberg.