Dette er kvinnenes stafettlag i OL

Sport

Heidi Weng fikk ikke plass på kvinnenes stafettlag i OL lørdag. Astrid Uhrenholdt Jacobsen fikk den siste plassen.

Det bekreftet Norges Skiforbund fredag. Weng uttalte selv at hun fryktet for stafettplassen etter 11.-plassen på torsdagens 10 kilometer fri teknikk.

Tangerer Bjørn Dæhlie i antall OL-medaljer Delt bronsemedalje til Bjørgen! Rognes-løperen kunne ikke gjøre noe med lagvenninnen Ragnhild Haga og svenske Charlotte Kalla.

Ingvild Flugstad Østberg går åpningsetappen. Hun veksler med Jacobsen, mens gullvinner Ragnhild Haga går tredje etappe. Marit Bjørgen får som ventet ankeretappen.

– Heidi hadde selvfølgelig lyst til å gå stafett. Hun har gått alle stafetter siden desember 2012, både i mesterskap og verdenscup. Det er helt klart at dette ikke var en beskjed vi hadde sett for oss at vi måtte gi, sier landslagstrener Roar Hjelmeset.

– Det sier litt om hvor hardt det er å få være med på et slik stafettlag, når den som leder verdenscupen og går i gult ikke får være med. Det er veldig kjedelig for henne, fortsetter langrennsjentenes trener.

Håpet på klassisk etappe

Han ville ikke si for mye om hvordan Weng reagerte på vrakingen.

– Det er ingen som synes det er moro ikke å få gå en stafett. Heidi har sett for seg i hele år å være en av de fire på laget. Det var ikke noe kjekt for henne, men hun taklet det på en veldig bra måte, sier Hjelmeset.

Weng så hvilken vei det bar etter skuffelsen på 10-kilometeren.

– Heldigvis er det ikke jeg som skal ta ut laget, men jeg føler at jeg gikk greit på klassiskdelen i skiathlon. Så jeg håper jeg får gå en klassisk etappe, men jeg skjønner også at dersom det er andre som er foran meg så er det sånn. Det får jeg liksom ikke gjort noe med, sa Weng.

Lot seg inspirere av alpingutta Bjørgen ladet opp med Svindal-gull Både gullvinner Ragnhild Haga og bronsevinner Marit Bjørgen finpusset formen ved å følge gulløpet til Aksel Lund Svindal på TV.

Har slitt med sykdom

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har slitt med sykdom i OL-opptakten. Nå må hun bryne seg på selveste Charlotte Kalla på annenetappen.

– Hun skal bryne seg på en veldig nøtt der, men det er spennende for Charlotte også, for hun har ikke gått mot Jacobsen før hun heller, sier Hjelmeset.

– Er nøkkelen å ta Anna Haag på åpningsetappen?

– Det er flere nøkler, sånn sett. Alle går på sitt beste, men det er viktig at ikke hver løper prøver å vinne stafetten alene. Det er dumt om Ingvild går hardt ut for å knekke Anna Haag, og så er du plutselig 20 sekunder bak henne til veksling. De må holde roen og gjøre en god jobb, svarer Hjelmeset.