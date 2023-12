Etter en lengre periode med kuldegrader er det varslet et radikalt væromslag i Trøndelag, og intet mindre enn en atmosfærisk elv er på vei.

Det kan by på lokalt svært vanskelige kjøreforhold, og onsdag sender Meteorologisk institutt ut et farevarsel.

– Fra torsdag kveld er det lokal fare for is på grunn av regn som fryser på kald bakke og underkjølt regn, skriver instituttet i varselet, som blant annet gjelder for Melhus og Skaun.

Først i sør, så i nord

Regn som faller kan raskt fryse til is på vegbanen, på kjøretøy eller på andre gjenstander. Farevarselet, som er på gult nivå, gjelder fra klokka 22.00 torsdag kveld til klokka 10.00 fredag formiddag.

– Nedbøren ventes først i sørlige deler og vil trekke nordover i løpet av natta, skriver Meteorologisk institutt videre.

– Vær ekstra oppmerksom, for isen kan være vanskelig å se, skriver Meteorologisk institutt i farevarselet. Varselet gjelder fra Møre og Romsdal i sør til Nordland i nord. Foto: Meteorologisk institutt

De ber samtidig publikum om å ta sine forholdsregler.

– Vær ekstra oppmerksom, for isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder, og beregn ekstra tid til transport og kjøring, lyder oppfordringen.

– Kjør etter forholdene

Instituttet påpeker også viktigheten av å bruke riktige dekk og ikke minst kjøre etter forholdene.

– Transporttjenester kan bli påvirket, legger de til.

I slutten av november kjørte et vogntog inn i en bensinstasjon på Lundamo, og det ble fullt trafikkaos på Gimse på grunn av det såpegatte føret.