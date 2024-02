Onsdag klokken 08.11 startet berging av et kjøretøy på en E6-avkjøringsveg på Sandmoen i Trondheim. Statens vegvesen melder at beregnet sluttid for hendelsen er klokken 09.11.

– E6 (avkjøringsveg) Sandmoen i Trondheim, Trøndelag, i retning mot Sarpsborg, melder Statens vegvesen på sine nettsider.

Sarpsborg er en by og kommune i Østfold fylke. Fra Sandmoen til Sarpsborg er det 568 kilometer, ifølge Google maps.