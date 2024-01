Det er fare for vannplaning på fylkesveg 6606, ved Tislauan i Melhus. Dette melder Statens vegvesen på sine nettsider.

Der kan man lese at starttid for hendelsen var 11. januar klokken 01.53, samt at beregnet sluttid er samme dag klokken 09.00. Det meldes også at sluttiden er usikker og kan endres.