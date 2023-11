Det har vært ei trafikkulykke på E6 like nord for avkjøringa inn til Støren, melder NRK Trafikk på X/Twitter.

Trafikken skal passere ulykka, men de oppfordrer folk til å være obs.

Operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt opplyser i 16.00-tiden at to biler og en lastebil skal være involvert i et sammenstøt ved Håggåbrua på Støren.

Ulykken har skjedd på nordsiden av tunnelen.

– Ifølge innringer har det ikke oppstått personskade. De involverte personene har kommet seg ut av kjøretøyene. Air bagger ble ikke utløst, sier hun.

Elvrum legger til at det har oppstått store materielle skader på kjøretøy.

– Vi har enn så lenge ikke kommet fram, sier hun like før klokka 16.00.

– Det er behov for bilberging, sier operasjonslederen om de involverte kjøretøyene. Foto: Bertil Lernæs

Feil i påkjøringa

Klokken 16:30 forteller Elvrum at politiet er på stedet og har fått et bilde av hendelsesforløpet.

– En personbil har kommet ut feil vei på påkjøringa. Den har deretter kjørt inn i en personbil, og så inn i en trailer. Det er behov for bilberging til alle tre kjøretøyene, forteller hun.

Hvorfor situasjonen har oppstått, vet hun fremdeles ikke.

– Politiet på stedet snakker med de involverte, så vi vet ikke hvorfor bilen har havna der, eller hva som eventuelt blir konsekvensen, sier hun.

– En personbil har kommet ut feil vei på påkjøringa, sier operasjonsleder Viola Elvrum om årsaken til sammenstøtet. Foto: Bertil Lernæs

Politiet fikk melding om hendelsen via 110-sentralen klokka 15.45.

Det er mulig for trafikken å passere på stedet.