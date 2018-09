Kjempet om å lage den sunneste matpakka

Nyheter

- Gulrot er best å ha i matpakken, sier Konrad (9) fra Charlottenlund rett før matpakkekonkurransen startet.

Konkurransen

Fotballcupen i regi av Gauldal fotballklubb var ikke bare spill på kunstgressbanen, men også fokus på mat. Inge Johnsen fra Liantunet inviterte sammen med Bama til konkurranse om å lage den sunneste matpakken. Tre lag fra henholdsvis Charlottenlund, Gauldal FK og Freidig konkurrerte på lørdag. De kunne velge ingredienser fra et bord, og der var det satt fram alt fra fiskemat til gulrøtter, Nugatti og Cola.

- En må jo tenke på tennene. Cola kan en drikke bare på lørdagene, sier Sander (9).

Ungene fikk noen minutter på seg til å komponere innholdet i matboksen, og så skulle Inge Johnsen fra Liantunet og Jonas Torgersen fra Bama kåre en vinner. Vinnerne ble laget fra Charlottenlund som besto av Sander, Konrad og Asle.

- Vi ønsker å fremme god mat og matkultur for barn. Ungene skal lære om ren, ekte og god mat. Tanken er at de skal velge de sunne alternativene som grovt brød, fiskeprodukter og annet som fører til at de presterer, sier daglig leder Inge Johnsen fra Liantunet.

Johnsen var lettet over at ungene ikke gikk i Nugatti-fellen som han kalte det, og han forteller at fordelen med vinnerlagets matpakke var at den inneholdt fisk.

Lettvint og usunt

- Norge er en såpass velholdt nasjon at vi kan kun spise det beste, og det som er lettvint og usunt, mener Johnsen.

Under cupen var det salg av grove vafler, fruktdrikker, fruktbokser, leskedrikker med lite eller intet sukker og magre kjøttprodukter. Bama har gått tungt inn med mottoet eat, move og sleep for å minne om at det trengs sunn mat, bevegelse og nok søvn.

- I kiosken skal det ikke være brus og sjokolade. Det vi ofte ser på cuper er at besteforeldre vil ha kaker mens ungene tilegner seg freshe og sunne produkter. En holdningsendring er på gang. En kan unne seg noe søtt, men det skal være sunn fokus, sier sponsoransvarlig Jonas Torgersen i Bama.

Spillere fra over 100 lag deltar på fotballcupen, og den pågår lørdag og søndag.