Hunden Ayla (1) varslet fra da huset sto i brann

– Alt skjedde så fort, sier Flisen.

I natt begynte Ayla å bjeffe mens familien Flisen sov. Johnny forklarer at han trodde hunden reagerte på at det regnet, fordi han selv kunne høre lyder som minnet om kraftige regndråper.

Hørte lyder av regn

– Jeg trodde kanskje at hun klagde over at det regnet, så jeg gikk egentlig bare for å få henne til å slutte å bjeffe, forteller Flisen.

Johnny strakte seg opp fra senga, og gikk i utgangspunktet for å beroe hunden mot lydene fra som minnet om kraftige regnbyger. Da han møtte på Ayla, ble han straks oppmerksom på at det ikke var regn han hørte.





Lyste opp i stua

– Det lyste opp gjennom altandøra, også gikk jeg nærmere. Da så jeg at det brant i nabohuset, sier Johnny.

Han skjønte at regnlydene han hørte kom fra husbrannen i nabohuset. Flisens kone våknet umiddelbart da de ble oppmerksom på hva som foregikk. Kona satte i gang med å ringte brannvesenet, mens Johnny gikk ut for å berge unna det som var.





Var bekymret

– Jeg tror det gikk nesten en liten halvtime før brannvesenet kom hit. I mellomtida så var det ikke så mye vi fikk til å gjøre. Det var veldig varmt, og jeg begynte å bli bekymret for huset her. Det var noen voldsomme smeller noen ganger, forteller han.

Johnny priser seg lykkelig over at naboen ikke var hjemme, og forklarer at hunden Ayla egentlig er naboens hund. Johnny Flisen har også en egen hund, men han synes det trivelig med hunder. Dermed har det aldri vært et problem for Johnny å passe på naboens hund.





Reddende engel

– Det var naboen sin hund som varslet fra, som vi passer på. Vår egen hund tok egentlig alt med ro, forklarer Johnny.

Flisen forklarer at han alltid har vært glad i dyr, og denne hendelsen vil neppe føre til at han har blitt mindre glad i hund. Han legger til at en hund blir som et familiemedlem, og at det i tillegg er mye selskap i hunder.





Hundeelsker

– Jeg kommer for alltid til å ha hund, sier han.

Til tross for nattens dramatiske hendelse, så er ikke dette første gang Flisen har opplevd brann. For få år siden ble han vitne til at det andre nabohuset brant ned, og han opplyser at de har blitt godt utstyrt med røykvarslere.





Hadde røykvarsler

– Vi ville nok klart å komme oss ut av huset hvis det skulle begynte å brenne her, men da vet jeg ikke hvordan det ville blitt med huset, sier han.

Johnny og familien har sovet dårlig i natt, og han har fått fri fra jobben. Politiet har også vært på stedet og satt opp sperringer, og opplyst Flisen om at barna ikke bør trosse sperringene. Videre har Flisen planer om å ta dagen med ro, fordi han har en viktig dag i morgen.





Planen i dag

– Det blir sikkert mye snakk om brannen i dag, ved siden av skal vi også til Soknedal i kveld, fordi i morgen er det kvalifiseringsløp til landsfinalen i Bilcross. Min eldste sønn skal kjøre, og han kommer nok hit snart. Da skal vi vel se om vi får skrudd litt i garasjen i dag, avklarer Flisen.





