Må rive 150 bygninger

Det statlige veiselskapet Nye Veier varsler at det kan bli behov for å rive 150 bygninger på strekningen Ulsberg-Åsen. Nye Veier er blitt tildelt denne E6-strekningen, og varslet sist søndag at strekningen Melhus sentrum-Kvål sentrum kan bli påbegynt høsten 2019.

Tidligere har prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan lovt at denne strekningen skulle få byggestart sommeren 2019, og da ordfører Gunnar Krogstad etterlyste oppfyllelse av lovnaden, sa Vatnan at det er et definisjonsspørsmål hva sommer er.

Mange eiendommer blir berørt av veibygginga, og Nye Veier bebuder at omtrent 150 bygninger på 70 eiendommer fordelt på 7 kommuner må rives. Trønderbladet har tidligere skrevet om at Nye Veier vil la brannvesenet og politiet få noen av E6-husene som øvingsobjekter, og at noen av husene kan bli tent på.

Grunnerverver Lars H. Verkland opplyser at bygningene er alt fra bolighus, uteboder, garasjer, hytter til landbruksbygninger.

- Vi skal ha kontraktsignering med riveentreprenørene, og det vil bli laget en fremdriftsplan for riving. Riving vil skje suksessivt frem mot byggestart, forklarer Verkland.

Firmaene AF Decom og SG Entreprenør er valgt av Nye Veier som firmaer har fått rammeavtale for riving. SG Entreprenør har lokaler i Hofstad næringspark i Melhus. AF Decom er en del av AF Gruppen som for øvrig fikk oppdraget med å bygge E6 Soknedal.