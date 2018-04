Lerdrapet: Høyesterett avviser anken fra drapsdømt melhusmann

Nyheter

28-åringen fra Melhus har nå fått stadfestet dommen på 14 års fengsel etter å ha drept Råger Holte (38) på Ler med over 100 bajonettstikk.

Torsdag besluttet ankeutvalget i Norges Høyesterett enstemmig å avvise anken fra 28-åringen fra Mellhus.

Frostating lagmannsrett dømte den da 27 år gamle mannen til 14 års fengsel,mens Sør-Trøndelag tingrett kom fram til at han skulle dømmes til forvaring i 15 år. En forvaringsdom ville ifølge aktor i praksis innebære en livstidsdom. Den drapsdømte hevdet i lagmannsretten at han drepte kompisen i selvforsvar, mens lagmannsretten mente det ikke forelå nødverge. I retten sa han at han ikke husket mer enn 5-10 stikk. Råger Holte ble drept 24. januar i fjor i boligen han leide på Ler.

28-åringen godtok verken dommen på 14 års fengsel eller erstatningskravet og anket til Høyesterett. Der får han ikke fremmet ankesak fordi et enstemmig ankeutvalg har avvist anken hans. Anken gjaldt ifølge ankeutvalget, saksbehandling, lovanvendelse og straffeutmåling, og han ville også ha ny behandling av erstatningskravet. Lagmannsretten dømte mannen til å betale et erstatningskrav på 200.000 kroner.

Ifølge dommerne framstår drapet som voldsomt og brutalt - utført med stor kraft og aggressivitet. Mange av bajonettstikkene ble utført etter at Holte var død ifølge dommen i lagmannsretten. Råger Holte ble funnet drept inne i huset av en telemontør som kom for å installere internett. Kompisen som nå er dømt for drap, hadde forlatt boligen og sa ingenting til dem som møtte ham den dagen ifølge vitneavhør, at han hadde stukket Holte ihjel med en bajonett.

Både i tingretten og i lagmannsretten la aktor Per Morten Schjetne ned påstand om forvaring og de sakkyndige mente det var gjentakelsesfare.

Riksadvokaten bestemte seg for ikke å anke dommen på 14 års fengsel fra lagmannsretten, og nå konstaterer statsadvokat Schjetne at dommen 28-åringen fikk, er rettskraftig.