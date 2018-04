Demonstrerer for Listhaug i kveld

Nyheter

Trønderbladet har tidligere skrevet om at Demokratene har planlagt å ha en støttedemonstrasjon for avgått statsråd Sylvi Listhaug (Frp) ved å møte opp i Melhus med egne t-skjorter for demonstrasjonen. Da Melhus Fremskrittsparti ble gjort kjent med at Demokratene skulle møte opp på Melhus Fremskrittspartis medlemsmøte på Restauranthuset Høvdingen, bestemte partileder Lisbeth Tiller seg for at medlemsmøtet skulle flyttes til Melhus rådhus slik at det var mulig å stenge Demokratene ute.

Medlemsmøtet er i kveld onsdag, og Demokratene varsler i ei pressemelding at fylkesleder Tor-Andre Hopen gir full støtte til at Kjetil Østhus fra Demokratene i Trondhem fortsatt skal holde demonstrasjonen i Melhus. Ifølge pressemeldinga skal Østhus møte opp på Restauranthuset Høvdingen med t-skjorte til støtte for Listhaug. Østhus har som Trønderbladet tidligere har omtalt, utgitt seg for å være medlem av Klæbu Fremskrittsparti da han forsøkte å melde seg på Melhus Fremskrittspartis medlemsmøte.

I pressemeldinga kommer fylkesleder Hopen med et kraftig utfall mot Fremskrittspartiet.

- At Demokratene i Norge støtter Sylvi Listhaug hersker det neppe tvil om blant folk flest, men at mange av Fremskrittspartiets egne medlemmer i Melhus vender sin egen statsråd og nå stortingsrepresentant, Sylvi Listhaug, en kald skulder, er etter Demokratenes syn en skamplett for Fremskrittspartiet i Melhus. Kanskje er slike holdninger et av flere årsaker til hvorfor en del medlemmer fra Fremskrittspartiet, spesielt fra Sør-Trøndelag, i løpet av siste år har meldt overgang til Demokratene i Norge, uttaler fylkesleder Hopen.

Lisbeth Tiller som er leder for Melhus Fremskrittsparti avviser at det har vært en medlemsflukt fra Melhus Fremskrittsparti.

- Det er heller motsatt, vi har fått flere medlemmer i februar og mars. Det Demokratene sier, får de stå for selv. Hvis Demokratene vil demonstrere, burde de heller demonstrere mot de partiene som har kastet Listhaug. Det er ikke Fremskrittspartiet som har kastet Listhaug, sier Tiller.