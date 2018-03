Bygger vindmøller for bedre klima

Nyheter

– Vi trenger energi, sier Zhandra Ørndal mens gruppa hennes er i gang med å bygge en vindturbin i miniatyrutgave.

Rollespill

Elever ved Melhus videregående skole har denne uka deltatt i Klimaspillet som er blitt ledet av studenter fra NTNU.

– Klimaspillet er et rollespill der elevene blir delt inn i grupper. Den ene gruppa skal bygge vindmøller beregnet for å stå på land eller til havs, mens ei anna gruppe er politikere som skal bestemme om det skal bygges vindmøller. Den tredje gruppa er avisgruppa, forteller Jørgen Vevang fra NTNU.

Hensikten er både å skape en debatt om klimavennlige energikilder og motivere for studier innen realfag.

Nytt og spennende

Avisgruppa var delt i to, og den ene er Vestavindsposten.

– Vi er ikke så veldig fokusert på klimaet, og tenker ikke så mye på hva en person kan gjøre. Men Klimaspillet er noe nytt og spennende, sier Rona Sivertsen.

Politikergruppa har ulike partier, og elevene skal argumentere for partienes syn. De skal også avgjøre om det er hensiktsmessig å bygge vindmøller og om disse skal stå på land eller i havet.

Motstand

NTNU-student Vevang forteller at ett av scenarioene er at politikerne vil møte mye motstand. Motstanden var for øvrig kraftig i Melhus da TrønderEnergi la fram planer om vindmølleparker. Vindmøllene ville ifølge TrønderEnergi, ha blitt synlige fra Melhus sentrum.