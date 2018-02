Nå er det mange som må måke hyttetaket

Nyheter

Nå kommer Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) med en advarsel til dem som ikke har måket hustaket sitt ennå. De neste ukene kan nemlig bli kritiske for tak som har samlet opp våt og tung snø i flere nedbørsperioder i løpet av vinteren.

– Forsikringsselskapene får hver vinter flere hundre saker med takskader som følge av for tung snø. Hvis taket knekker etter et sammenhengende, voldsomt snøfall dekker forsikringen alt. Men hvis snøen samler seg opp gjennom hele vinteren og huseieren ikke måker, risikerer man avkorting i forsikringen eller høyere egenandel, sier Øystein Løset som er ekspert i bygningskonstruksjoner i RIF.

Våt snø farligst

Det er ikke nødvendigvis høyden på snøen på taket ditt som er målestokken på når du bør ta fram spade eller snøskuffe, men hva slags snø. I snitt veier 1 meter snø rundt 300 kilo per kubikkmeter. Men våt snø er tyngre.

– Tommelfingerregelen er at man bør ta en titt på taket når snødybden nærmer seg en halvmeter, spesielt på eldre hus og hytter, men mål snøtyngden for å være på den sikre siden, opplyser Løset.

Det er nemlig forskjell på alderen på husene. Hus bygget før 1980 har tak som skal tåle opptil 150 kilo snøtyngde per kvadratmeter, mens kravene for hus bygget etter 1980 er mellom 250 og 350 kilo.

Ved våt snø tilsvarer dette omtrent en halv meter snø for hus før 1980, og opptil 90 centimeter våt snø for hus etter 1980.

Måk riktig!

Når du først tar fram snøskuffa er det også viktig at du måker på riktig måte.

– Det er spesielt viktig å måke like mye på hver side. Tar du bare halve fronten, blir belastningen skjev og du gjør vondt verre, advarer Løset.

RIF ønsker en ordning med at kommunene varsler innbyggerne når det er på tide å måke snø fra taket.

– Vi ønsker at kommunene tar ansvar for å spre informasjon om farene ved snøtyngden og behovet for måking gjennom lokalmediene på samme måte som de gjør ved fare for ras eller flom. Hvis ikke frykter vi for liv og helse etter en lang og nedbørrik snøvinter som i år, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen.