Takk til Jon Røstum for et godt innlegg angående skuterløyper i Flåmarka. Stor honnør også til NRK som med «Oppsynsmannen» og «Norge i rødt, hvitt og grått» har satt fokus på at naturen må gis bedre vern.

Vi har trodd at vi hadde mye urørt natur i Norge, men som «Oppsynsmannen» viser oss forsvinner den bit for bit uten at noen har oversikt. Det er kommunene som bestemmer over arealene og har mye av ansvaret for denne nedbyggingen. MDGs politikk er basert på erkjennelsen av at alle er avhengig av naturen. Solidaritet med og respekt for natur, dyr og fremtidige generasjoner er viktig for oss. (Ref. innlegg i Trønderbladet 4. juli 2015: «Vil vi fortsatt kunne nyte stillheten i det norske vinterlandskapet»).

Saken om skuterløyper for fornøyelseskjøring har rullet og gått i flere år siden kommunestyret under ordfører Gunnar Krogstad tok dette inn i planprogrammet vinteren 2016, etter Høyres ønske, som en del av den politiske plattformen til trepartisamarbeidet Ap, H og KrF.

28.01.20 var planprogrammet oppe i kommunestyremøtet for vurdering. MDG kom da med forslag om at dette punktet skulle trekkes ut av planprogrammet. SV og Rødt stemte for, men resten av kommunestyret gav ikke sin tilslutning. Heller ikke Røstum (Sp) stemte for den gangen. Dessverre er flertallet i kommunestyret av den oppfatning at «det er ikke så farlig om folk får kjøre en tur for å steke seg ei pølse»; altså det er viktigere at mennesker morer og hygger seg enn å ta vare på naturen.

Vinteren er ei hard tid for dyr og fugler med lite mat og stort energibehov i kulda. Vi bør ikke utsette dyra for ekstra prøvelser ved å skremme dem med unødig skuterkjøring. Fornøyelseskjøring eller «rekreasjonskjøring» som det så fint kalles; det er i alle fall ikke rekreasjon for dyra og naturen. Ei heller for oss som søker frisk luft, stillhet og uberørt natur.

Skuterløypene som nå er foreslått ligger i et viktig område for friluftsliv som er nært til Trondheim. Det er et område med mange sårbare og truede arter som er svært følsomme for menneskelige forstyrrelser. Konsekvensutredningen for naturmangfold, som det er mulig for alle å lese på kommunens nettsider, oppsummerer:

«Utredningsområdet og tilgrensende arealer omfatter store og relativt urørte områder med stor verdi for naturmangfold. Det er registrert flere forekomster av truede og nær truede arter i dette området, som i varierende grad er avhengig av arealer med få menneskelige forstyrrelser for å opprettholde levedyktige bestander. Området er unikt i at det ligger nært befolkningstette områder i Trondheimsregionen, og det er ett av få villmarkspregete områder av en viss størrelse i regionen.»

Det legges også opp til at løypene kan kobles til løypenett i nabokommunene. Dette blir altså traseer med stor trafikk på godværsdager. Det er vel også ganske nærliggende å anta at ulovlig kjøring (utenom løyper, på natta, med høy fart osv) vil øke da ressurser til kontroller er begrensede.

Vi har en klimakrise og en naturkrise. Det er på tide at vi tar dette inn over oss og lar naturen være i fred. Blir skuterløyper som skissert i planforslaget en realitet vil det siste av inngrepsfri natur i Melhus kommune forsvinne.

Kommunen har saken om skuterløyper for fornøyelseskjøring ute på høring nå. Alle kan vi være «oppsynsmenn og -kvinner» og gi uttalelser på naturens vegne!

Styret i Melhus MDG