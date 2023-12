Melhus kommune har over tid gjort det svært dårlig på åpenhetsbarometeret som utarbeides av Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalg. Dette er altså en undersøkelse av åpenhet i Kommune-Norge. I årets undersøkelse er vi rangert på 177.-plass i Norge, en nedgang fra 174.-plass i 2022. Det er selvfølgelig altfor dårlig og er noe vi må gjøre noe med.

Og nå for noen uker siden har vi fått resultatet av en innbyggerundersøkelse hvor over 700 av innbyggerne i Melhus kommune har besvart en rekke spørsmål om hvordan de opplever å være innbyggere akkurat her. Her kan vi lese at det er en lav andel av innbyggerne som opplever at de har mulighet til å være med på å påvirke utviklingen i sitt lokalsamfunn, og vi scorer godt under middels på spørsmålet om kommunen informerer innbyggerne på en enkel og forståelig måte. Og samtidig med dette er det bare 32 % av de som har svart på undersøkelsen som sier de har tillitt til oss som kommunepolitikere. Det er vi ikke, og kan vi ikke være, tilfredse med.

Det er viktig at både vi som politikere, og rådmannen, analyserer resultatene av disse undersøkelsene og kommer opp med tiltak som kan gjøre at vi blir mer åpne både for presse og innbyggerne i Melhus, og som samtidig gjør at vi som politikere får større tillitt hos de vi er valgt inn av og for.

Ordføreren har allerede fra sin tiltredelse i høst gitt ukentlige rapporter på facebook om sin aktivitet og det er noe vi ser settes pris på blant innbyggerne, og er nok et riktig grep for å gjøre det bedre på både i forhold til tillitt og åpenhet.

I mange kommuner, som for eksempel Steinkjer, Malvik, Røros og Oppdal, har de i reglementet for kommunestyret lagt inn en mulighet for innbyggerne til å stille spørsmål som gjelder kommunale forhold i kommunestyremøtene. Dette kalles gjerne Åpen spørretime. Dette innebærer at det er satt av tid i kommunestyremøtene for besvarelse av slike spørsmål.

Dette tror vi at også for Melhus kommune vil være et godt grep for å kunne bedre på kommunens åpenhet og tilgjengelighet, og for å kunne gi innbyggerne større tillitt og tiltro til sine egne politikere.

Vi i Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti foreslo derfor følgende i årets siste kommunestyremøte:

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide forslag til endring av reglementet for kommunestyret slik at det blir innført en mulighet for innbyggere som ikke sitter i kommunestyret å sende inn spørsmål til kommunestyremøtene for offentlig besvarelse. Forslaget til endring utarbeides i samarbeid med ordfører og varaordfører og fremlegges for kommunestyret for godkjenning.

Forslaget var det selvfølgelig ingen som stemte imot, og vi håper nå at rådmannen raskt kommer med en sak som gjør at åpen spørretime for innbyggerne raskt blir en realitet.

Jørn Ove Moen, kommunestyrerepresentant, Melhus Arbeiderparti