– Tog er ikke lenger et alternativ for den som bor sør for Melhus, sier en leser. Hun har pleid å ta toget fra Lundamo til Trondheim, men nå er det veldig få avganger.

– Før gikk det masse tog, hver time, men nå er de borte, sier vår leser som bor på Hovin og pleier å gå på toget på Lundamo.

Toget er stille og behagelig å reise med, sier hun og legger til at hun kommer raskere fram, faktisk er det en halvtime spart sammenlignet med buss, har hun erfart. Men nå ser hun til sin store skuffelse at det er tatt bort masse togavganger.

Det går tog 7.00 og 7.30 fra Lundamo til Trondheim. Neste tog går klokka 10.32, ifølge reiseplanleggeren Entur. Foto: Skjermbilde fra appen Entur

Som et eksempel nevner hun at da hun skulle til øyelege i Trondheim klokka 10, kunne hun ha tatt toget fra Lundamo klokka 7.00 eller klokka 7.30. Neste tog går ikke før 10.32. Men siden toget tar ca. 50 minutter fra Lundamo ville det bli minimum halvannen time å vente før timen hos øyelegen klokka 10.

– Nå går det nesten ikke tog som går fra Lundamo, sier leseren. Hun har ringt SJ, men de mente det måtte noe med appen hun brukte. Det må være noen i Melhus kommune som vet hvorfor, undrer hun.

Vår leser legger også til at det kan være lite vits i utvide perrongen på Ler når det ikke går tog.