Når vi ser tilbake på samtaler i året som gikk, ser vi på vår hvorfor folk har kontaktet oss, og hva de har snakket med oss om på telefon og på chat, som er våre hovedkanaler. Fordi vi er et lavterskeltilbud og en krisetjeneste har vi god innsikt i hva som rører seg i befolkningen året rundt og døgnet rundt. Vi mottar 300 000 henvendelser og av disse betjener vi rundt 165 000 hvert eneste år.

I år har vi oppdaget flere henvendelser med en urovekkende tendens – for hver måned som har gått i dette året ser vi at vi stadig får flere henvendelser som er preget av alvor. Samtalene vi mottar er både lengre og alvorlighetsgraden er høyere.

– Folk har opplevd at livet har gått litt i grått, skriver Bodil Slørdal, leder Kirkens SOS Trøndelag. Foto: privat

Hva er det folk snakker med oss om?

Det er knyttet mye følelser til julehøytiden; fordi det er mange som vet at det ikke blir som de hadde forestilt seg. Pandemien har gjort at mange ikke er i rute igjen. Fordi vi i de årene som pandemien varte nye vaner og handlingsmønstre som vi aldri kom oss ut av. I julen gruer mange seg til altfor mye tid uten rutiner. Vi vet helt sikkert at når vanlige rutiner som skole og jobb faller bort, så stiger tilfellene med vold og overgrep. Når det var fritid og høytid i, blir livet gjerne verre for de som lever i uro og frykt. Dette er en tendens som vi ser også i våre statistikker.

Dyrtid gir utfordringer

Det som har preget nyhetsbildet i Norge og i resten av verden det siste halvannet året er dyrtiden. Og det har nok ikke gått en eneste dag uten at vi har lest artikler eller sett mennesker intervjuet som ikke vet hvordan de skal få endene til å møtes. Så sent som i denne uken leser vi om unge som besøker matstasjoner flere steder i Norge fordi at de ikke klarer å finne penger i budsjettet sitt til å spise seg mette. Vi i Kirkens SOS lytter til de som ønsker seg handling for å lett på de økonomiske bekymringene. Familier trenger penger til mat, de av familiene som ikke har råd til å betale barnas fritidsaktiviteter må støttes på ulike måter.

Alle kan gjøre litt

Vi kan ikke som samfunn stå og se at så mange har det såpass dårlig, og at forskjellene blir så store. Våre frivillige forsøker vi å støtte dem som har det vanskelig med en samtale for å sortere tankene og lindre de psykiske belastningene.

Akkurat nå i julehøytida skal vi være der for alle som trenger oss, men vi vil også oppfordre alle til å følge litt ekstra med, kanskje er det en aleneforeldre som hadde satt pris på at noen fulgte opp barnet litt? Eller en eldre nabo som kunne trenge litt selskap eller hjelp til en handletur? Eller en ensom ungdom som kanskje trenger en trygg voksen å snakke med. Alle kan gjøre litt, og for de som føler at de ikke har noen så er vi i Kirkens SOS til stede alle dager hele julen. På chat og telefon.

God jul til alle fra oss i Kirkens SOS!

Bodil Slørdal, leder Kirkens SOS Trøndelag