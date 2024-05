Kort oppsummert 30 elever fra Gauldal videregående skole har nylig vært på studietur til Berlin.

Disse elevene har forberedt og finansiert turen selv, inkludert salg av kjeks og innsamling av pant.

I Berlin deltok de i en fotballkamp, besøkte kjente severdigheter, Sachsenhausen konsentrasjonsleir og ble kjent med elever fra en tysk skole.

Elevene fikk også teste sine tyskferdigheter gjennom hverdagslige samtaler og skolebesøk. Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister.

Turen vi var på fikk støtte fra Erasmus+, men vi har også samlet inn mye selv i lommepenger. Vi har blant annet solgt kjeks og karameller, samlet pant, solgt kake til elevene på ungdomsskolen, solgt kalendere og skrevet «Ung i dag» for Gauldalsposten. I tysktimene har vi forberedt oss godt før vi dro til Tyskland, med øving på hverdagslige samtaler på tysk. Vi har også snakket med tyskelevene som gikk på skolen vi besøkte på telefonen før vi dro.

30 elever fra tysk-klassene på VG1 og VG2 på studiespesialisering ved Gauldal videregående skole, to lærere og en forelder var med på turen. Reisen vår startet tidlig på onsdags morgen 13. mars og skulle vare i 8 dager til og med onsdag 20. mars. Først tok vi tog fra Lundamo til Værnes. Der fikk vi sjekket inn og kom oss gjennom sikkerhetskontrollen uten problemer. Mange av elevene var spente og gledet seg veldig til turen. For noen var det deres første flytur. Flyet vi skulle ta ble veldig forsinket, og det ble mye venting. Etter to og en halv time kom vi oss endelig på flyet til København. På grunn av forsinkelsen rakk vi ikke flyet til Berlin og ble ombooket via Amsterdam. Etter seksten timer landet vi på flyplassen i Berlin. Deretter tok vi tre ulike tog for å komme oss på hotellet. Mange var veldig lei og sliten etter mye venting, men humøret var stort sett på topp! Etter en lang reise på hele atten timer var vi endelig fremme på hotellet og klare for en fin uke i Berlin.

Fotballkamp på Olympiastadion

Vi ankom stadion med tog en time før kampen begynte. Det første som møtte oss var en enorm folkemengde på omtrent 70 000, bestående blant annet av Hertha BSC og Schalke 04-supportere. Vi sto utenfor og ventet ganske lenge før de åpnet en ny inngang og fra da av gikk det fort. Da vi kom inn på stadion hadde Hertha Berlin allerede scoret 1 mål og Schalke 04 satte ett rett før vi fant plassene våre. Flere av oss svidde av noen kroner i supporter-butikken på både drakter og skjerf. Hele tribunen var fylt opp med folk, og den ene kortsiden besto av de ivrigste supporterne av alle. De hadde ulike heiarop og bevegelser som var imponerende synkrone. Stemningen var noe av det villeste vi har sett. Etter hvert mål var det enorm stemning på tribunen. Kampen endte i en målfest og seier 5-2 til Hertha Berlin.

Gauldalselevene besøkte elever ved en tysk skole i Spandau, men fikk også anledning til å oppleve både historiske steder og litt shopping under turen. Foto: Privat

Berlinmuren og andre severdigheter

Da vi var i Berlin, besøkte vi mange kjente severdigheter. East Side Gallery er den lengste bevarte delen av Berlinmuren og er full av fargerike malerier. Det gjorde sterkt inntrykk å se hvor stor og lang muren var, og se alle de ulike kunstverkene. Maleriene langs muren er betydningsfulle og minner om hvordan det var under den kalde krigen. Mange av kunstverkene viser politiske budskap som er viktige også i dag. Vi besøkte Brandenburger Tor som er en majestetisk byport og en påminnelse om fortiden. Da vi gikk gjennom søylene følte vi oss små fordi de søylene er så store, men ble imponert over at de klarte å bygge dette for så lenge siden. Alexanderplatz er mer moderne enn de andre severdighetene vi besøkte. Her fikk vi føle på det travle bylivet i Berlin samt benytte oss av de mange ulike butikkene.

Skolebesøk

Gjennom Erasmus+ opplegget ble vi kjent med noen elever ved en tysk skole i Spandau (Berlin). Disse elevene har vi hatt kontakt med og snakket med gjennom applikasjonen Whatsapp flere ganger før turen til Berlin. Vi fikk vite at vi skulle besøke skolen deres i Berlin og at elevene skulle ta oss med på noe sosialt i byen. Vi ankom Berlin onsdag den 13.03 og neste dag, altså torsdag, skulle vi møte elevene og de skulle ta oss med på tysk kino for å se filmen Kung Fu Panda 4. På grunn av middels tysk-kunnskaper ble det en liten blanding av tysk og engelsk under det første møtet. Dette ble vel en liten utfordring under filmen også da den var på tysk uten teksting …

Dagen etter reiste vi innover til den tyske skolen hvor vi skulle følge tyskelevene i deres timer. Vi i tyskklassen ble tilfeldig fordelt i forskjellige typer fag, blant annet kjemi, politikk og kunst. Her fikk vi et godt innblikk i hvordan tysk skole fungerer og noen forskjeller fra norsk skole. Det første vi la merke til er at de har en mer «gammeldags» skole, for eksempel så hadde elevene ikke pc og lærerne brukte bare gamle stasjonære pc-er. Utenom dette kan vi vel si at de tyske elevene i seg selv var relativt like oss når det gjelder væremåte. Dag 6 av turen dro vi tilbake til skolen for å igjen ha fag, men denne gangen hadde vi dobbelttime gym. Dette var nokså likedan som å ha gym hjemme.

Konsentrasjonsleiren Sachsenhausen

Dag 4 av oppholdet dro vil konsentrasjonsleiren Sachsenhausen for å lære mer historie. Vi fikk utdelt kart og guiden vår fortalte om fangenes tid der inne fra start til slutt. Han fortalte oss bl.a. at Sachsenhausen fungerte som hovedkvarter og en testleir, og det var viktig for andre konsentrasjonsleirer da denne ble brukt som et eksempel for andre. Vi fikk se brakkene hvor fanger bodde, vi lærte om leveforholdene deres, også i forhold til vaktene, og vi fikk gå på egenhånd i museet for å se og lære om ting vi syntes var interessante. Vi fikk også vite at det var omtrent 2500 nordmenn som hadde vært fanger i leiren. Vi avsluttet omvisningen med å se på ulike minnesmerker, hvor den ene var for de norske fangene. Selv om dette besøket var vondt på mange måter, var det også veldig viktig å lære om det.

Berlin Zoo og KaDeWe

På slutten av reisen så tok vi turen innom Berlin Zoo. Der var det mange spennende dyr og mange ulike arter å se på, men det var noen som var mer interessante enn andre. Vi var også innom akvariet, og der så vi både store og små fisker og reptiler. Etter noen timer i dyreparken ble vi litt slitne og lei, og gikk inn på Europas nest største kjøpesenter, KaDeWe, som lå like i nærheten. Det ble grunnlagt i 1907. Det er kjent for å ha luksuriøse klær og tilbehør fra kjente merker som Louis Vuitton, Rolex og Burberry. Men alle gikk dessverre tomhendte tilbake til hotellet. På kvelden dro vi til Alexanderplatz for å kjøpe oss en av de mest kjente fast food-rettene i Tyskland, nemlig Döner Kebab. Det kan man kjøpe overalt både natt og dag.

Et minne for livet

Turen har til tross for noen utfordringer vært veldig artig. Berlin er en stor by sammenlignet med Trondheim, og har både S-Bahn og U-Bahn. Det gjør at uansett hvor man er så går det kollektivtransport, enten det er trikk, tog eller buss. Det benyttet vi oss mye av, da både hotellet og skolen lå et stykke unna sentrum. Inntrykket av Berlin var litt så som så. Det var mye søppel overalt i gatene, det luktet vondt mange plasser, og en del mennesker satt på gaten og tigget. Samtidig var det mange gatemusikanter som spilte både på trikken, toget og gatene, noe som ga en fin atmosfære.

Vi fikk også testet ut tysken vår i Berlin. Problemet var bare at tyskerne snakket så fort at det ofte var vanskelig å forstå hva de sa. Det endte med at samtalene ofte gikk over til engelsk. Men det var også mange tyske ord som ble mye brukt. De som ble mest brukt var nok de høflige ordene, for eksempel «danke» som betyr takk. Uansett hvilket språk vi brukte så kom viktigheten fram av å lære språk for å kunne kommunisere med omverdenen. En slik tur hjelper oss også til å forstå mer av kulturforskjellene mellom Norge og Tyskland, og vi kan trekke sammenhenger mellom det vi har lært i tysktimene og det vi nettopp har sett i Berlin. Alt i alt så har vi hatt en fin og spennende tur, som har ført til mange nye vennskap og mye trivsel.

Skrevet av Dina Ler, Ane Skamfer, Marte Eggen Haugan, Alisa Grindvoll, Oliver Jonli Buum, Anna Engen Wolden, Emma Røttum Tangstad, Stine Bakken, Sara Uv, Oskar Jan Durnas, Jo Erik Børseth og Edvard Rise.