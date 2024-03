Uttalelse fra årsmøtet i Melhus Arbeiderparti

I 1972 kjøpte Berit og Roar sitt drømmehus innerst i en blindvei på Kvål. Et stort hus over tre etasjer med fire soverom og tilhørende bad på loftet, samt et stort og flott vaskerom i kjelleren.

Berit er i dag 80 år og alle barnebarnas favoritt. Hvert år kommer hele familien hjem for å feire jul i huset de vokste opp i. For Berit er det årets høydepunkt. Men etter at Berit for noen år siden ble enke har det blitt mer og mer utfordrende for henne å alene ta vare på huset gjennom de trønderske årstidene.

– Lundebroen borettslag på Lundamo er et godt eksempel på en type boliger vi ønsker mer av, uttaler Bente Iren Gåsbakk, nyvalgt leder av Melhus Arbeiderparti. Foto: Arkivfoto

Vaskerommet, nede i kjelleren, som under barnas oppvekst var yndet fristed for Berit, har nå blitt en belastning. Berit strever mer og mer med å forsere husets trapper og i det siste har hun merket at hun føler seg utrygg og blir stadig mer engstelig for hva som vil skje dersom hun skulle bli mer besværet.

Samtidig kjenner hun mer og mer på ensomheten, der hun alene sitter i det store huset. Hun kjører ikke bil lenger og hun synes det blir for kostbart å reise med drosje hver gang hun skal delta på noe sosialt. Etter en lang og kald vinter har Berit kommet til at hun kanskje, bare kanskje, skal se seg omkring etter et nytt sted å bo. Joda, hun greier seg fortsatt selv, men sliter stadig mer og mer med disse hersens trappene.

– Tilgang på tilrettelagte og funksjonelle boliger vil bidra til økt livskvalitet og dermed bedre helse, mener mangeårig medlem av utvalg for helse oppvekst og kultur i Melhus, Beate Bjerkenås. Foto: Arkiv

Berit bestemmer seg for å ta steget og ringer kommunen for å høre om det finnes mulighet for å kjøpe seg inn i en mer tilrettelagt leilighet i sentrum. Hun har nemlig hørt at det finnes slike muligheter. Etter samtaler med kommunen synes Berit det hele virker som en komplisert og langvarig prosess. Skjemaer, møter med Nav, ventelister og innlogging med BankID på mobilen. Det var alltid ektemannen Roar som håndterte økonomien, tenker hun.

Kommunen kunne fortelle at alternativet var å søke om å leie omsorgsleilighet. Men siden Berit fortsatt kan ivareta seg selv og heller ikke mottar tjenester fra kommunen, er det flere som vil bli prioritert fremfor henne.

For Berit var det et stort steg å i det hele tatt begynne å tenke på å flytte ut av drømmehuset, og etter samtalene med kommunen legger hun planene om å flytte fort fra seg.

Denne historien er fiktiv, men beskriver nok godt hvordan det kan være, og vil bli, for mange i kommunen vår om vi ikke får til en endring. Vi i Melhus Arbeiderparti vil at det skal bli rimeligere og enklere for den enkelte å kunne komme seg inn i en trygg, lettstelt og godt tilrettelagt bolig. Derfor ønsker vi at det legges til rette for gode ordninger som ivaretar den enkeltes mulighet til å kjøpe eller leie slike boliger.

Årsmøtet i Melhus Arbeiderparti har derfor vedtatt å sende frem følgende forslag til årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti og som vi håper vi vil få stor tilslutning til:

De aller fleste kommuner opplever nå en aldrende befolkning, en situasjon som vil vare til etter 2050. Mange boliger er og vil ikke i fremtiden være egnet for en trygg alderdom, med folkehelsegevinsten hverdagsmestring i eget hjem.

De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og med egnet bolig vil man utsette behovet for omsorgsbolig eller sykehjemsplass. I tillegg vil hjemmebasert omsorg i tilpassede boliger frigjøre ressurser som i dag gis på grunn av boligens uegnethet.

Forrige regjering fjernet tilskudd til tilpasning fra Husbanken og over til den kommunale rammeoverføringen. Resultatet er reduserte midler til kommunene, lavere oppmerksomhet på boligens egnethet og økte boligutfordringer for den aldrende befolkningen.

Trøndelag Arbeiderparti vil at staten setter inn tiltak for å øke bolig egnetheten for eldre innbyggere. Alternativene er:

- Husbanken tilføres midler, som tidligere, som kommunene kan søke ut

- Det etableres gunstige låneordninger fra stat til kommune, der gruppen eldre får tilgang til en økonomisk håndterlig lånefinansiering.

Trøndelag Arbeiderparti slutter seg til denne uttalelsen vil det være et godt steg i riktig retning for å kunne få gjennomslag i partiet sentralt og slik at det blir gjeldende politikk.

Tilgang på tilrettelagte og funksjonelle boliger vil bidra til økt livskvalitet og dermed bedre helse. Alt dette vil støtte godt opp under og bidra til gjennomføring av det viktige veivalget vi har gjort innen helse- og velferdssektoren i kommunen, forteller mangeårig medlem av utvalg for helse oppvekst og kultur, Beate Bjerkenås.

Lundebroen borettslag på Lundamo er et godt eksempel på en type boliger vi ønsker mer av, og de forslagene vi har fremsendt til fylkesårsmøtet, om de blir gjeldende politikk, vil bidra godt til økte muligheter for flere slike boliger, uttaler Bente Iren Gåsbakk, nyvalgt leder av Melhus Arbeiderparti og med god og inngående kjennskap til helse- og velferdsområdet etter mange år som ansatt i kommunen.