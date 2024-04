For de som er ute med barn, er Melhus sentrum et trist område. Det finnes ikke en eneste grønn flekk, ikke én sklie, disse eller lekeområde. Hvor er det meningen man skal ta med barna?

Ja, jeg vil si at sentrum har blitt et gamlehjem. Det er i alle fall ikke tilrettelagt for barnefamilier.

Nå åpner snart Melhustorget. Det må da være koselig for de som er der at det er liv og røre rundt dem. Eldre liker jo å se på barn som leker.

Jeg håper det kommer noe i Melhus sentrum som også gjør at barn trives der.

Bestemor