Rollefiguren Marty McFly brukte en flygende bil for å reise tilbake i tid i «Back to the Future»-filmene. Om disse to bilene kan reise i tid er heller usikkert. Men man skal aldri, si aldri. Det er kanskje greit å skrape frontruta fri for is og snø først i så fall!

Vet du hvor disse to klassikerne henger?

Da sender du SMS med kodeord TB HVOR, samt svaret ditt, navn og adresse til 2399. Dette må du gjøre innen onsdag 21. februar.

Det er gratis å delta i konkurransen, bortsett fra kostnadene til din teleoperatør med å sende meldingen.

Riktig svar på hvor vi var i forrige uke: Trøndertun folkehøskole, eller «Trøndertune» som man frister å kalle skolen som huser hele 120 musikerstudenter døgnet rundt.

Anne Berit Reitan fra Kvål ble trukket ut som vinner.