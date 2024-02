Mennesker kommer hit fra hele landet for å utfolde sin lidenskap. Her finner de virkelig tonen. Og det loves at du kan ta drømmen på alvor.

Ja, klarer du svare på hvor dette er?

Da sender du SMS med kodeord TB HVOR, samt svaret ditt, navn og adresse til 2399. Dette må du gjøre innen onsdag 14. februar.

Det er gratis å delta i konkurransen, bortsett fra kostnadene til din teleoperatør med å sende meldingen.

Riktig svar på hvor vi var i forrige uke: Skotthyllbanen i Melhus ligger mellom Martin Tranmæls veg og Bagøyvegen. På vestsiden av Gaula.

Gunnar Inge Gjøvik Sortland fra Gimse ble trukket ut som vinner.