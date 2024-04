Halvparten av elevene ved Trøndertun har kommet inn ved høyere danseutdanninger neste år, skrev Trønderbladet 27. mars 2014.

Tirsdag kveld var 45 dansere i aksjon i Olavshallen i Trondheim. Anledningen var at danselinja ved Trøndertun i Melhus har eksistert i 20 år. Fordelt på to akter var danserne innom flere sjangre, stadig akkompagnert av jubel og applaus fra en nesten fullsatt sal.

– Repertoaret har vi jobbet med helt siden i fjor høst. Noe har elevene laget selv, forteller danselærer Birgitte Kaufmann Olsen.

Reiser videre

Danselinja ved Trøndertun ble etablert i 1993 og da var det syv elever som søkte og kom inn, ifølge danselæreren. 20 år senere har utdanningen 45 elever, hvorav 20 går på dans forstudium. Studiet gir elevene mulighet til å søke om opptak ved en høyere danseutdanning. Olsen forteller at flere av elevene allerede er i startgropen av en karriere som profesjonelle dansere.

– Mange søker seg videre. I går (mandag) kom ti elever inn ved Norges dansehøgskole i Oslo som er et treårig studie. Ytterligere ti stykker har kommet inn ved Lipa (The Liverpool Institute For Performing Arts). Mange blir å se på en scene etter hvert, det finnes muligheter, sa hun til avisa.

Stolte lærere

Olsen og de andre to danselærerne, Marit Laupstad Solberg og Liv C. Gulbrandsen var stolte over hva de hadde fått til på Trøndertun.

– Vi er veldig stolte av elevene, men vi er også stolte av oss selv. Vi ønsket å jobbe med gode dansere og det synes jeg vi har lykkes bra med.