Vårstemningen kommer virkelig med finværet, og hva er vel da bedre enn å ta en safari-tur rundt om i distriktet vårt. Med kameraet klart selvfølgelig.

Vi stopper blant annet på et tettsted som vet å ta vare på kulturarven. Her finner vi blant annet et museum som ble etablert av lokale ildsjeler i 1996, og har tilhold i stedets gamle skole.

Nei, oppgaven denne uken er ikke av de vanskeligste, men for noen vil det nok likevel være en fin utfordring.

Lykke til.

Vet du i hvilken bygd dette bygget befinner seg?

Da sender du SMS med kodeord TB HVOR, samt svaret ditt, navn og adresse til 2399. Dette må du gjøre innen onsdag 13. mars.

Det er gratis å delta i konkurransen, bortsett fra kostnadene til din teleoperatør med å sende meldingen.

Riktig svar på hvor vi var i forrige uke: Kapellangården i Varmbu i Melhus.

Nils Magne Røstum fra Melhus ble trukket ut som vinner.