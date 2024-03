Her kommer noen ledetråder: Den gamle boligen fra 1827 ble revet, da dagens bygg ble oppført i 1908. Boligen ble tegnet med tre stuer på rad, der én av stuene senere ble brukt til kontor. Senterpartileder og politiker Per Borten var tilsynsfører for bygget i 1960 årene.

Vet du hvor dette bygget befinner seg?

Da sender du SMS med kodeord TB HVOR, samt svaret ditt, navn og adresse til 2399. Dette må du gjøre innen onsdag 28. februar.

Det er gratis å delta i konkurransen, bortsett fra kostnadene til din teleoperatør med å sende meldingen.

Riktig svar på hvor vi var i forrige uke: Skaun kirke.

Kjellrun Rygh Grefstad fra Skaun ble trukket ut som vinner.