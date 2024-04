Påske er og en start på vårsesong, og ei fin tid for fjellvandrere, på ski, eller truger, og det til tider opplevelsesrike skifte når det vårlige og vekslende kulde varme tar tak, med lyden av klukkende, rennende bekker under snø og is.

Framover borger det for fine forhold.

Nå er det er bare å nyte fjellet, i lange drag.

Bilder fra tirsdag etter Palmesøndag og Påskeaften 2024. Omnfjellet, 832 moh. Orkland/Snillfjord.

Til topps. Målet for mange er varden.

Hvite vidder.

Figurativt i et deformert tre.

Spor i snø opp til topp, viser veg.

Steinbruddhytta, er sentral for vandrere med utgangspunktet fra Langlidalen. Hytta eies av grunneierlag.

Hoveddel av hytta er ikke tilgjengelig for allmuen, men søndre del avdelt og åpen for alle.

Gedigen skavl oppunder toppen, dannes her hvert år.

Skifervarder, naturskapt, og noen laget av vandrere. Fjellet her er rikt på skifer.

Flott utsikt fra toppen, til alle retninger.

