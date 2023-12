På vår ukentlige runde for å finne nye utfordringer til Trønderbladets trofaste lesere, kommer vi over noe spennende. I veikanten, rett før et kryss der de feiret hundreårsjubileum for bare tre år siden, står en merkverdig stein. Sånn halvveis skjult under desember-snøen. Å tolke hva som står på den blir en oppgave for den viderekomne. Ja, at dette er helt på grensen er det ingen tvil om.

Men å fundere seg fram til hvor den står, se det burde være mulig.

Klarer du dette?

Da sender du SMS med kodeord TB HVOR, samt svaret ditt, navn og adresse til 2399. Dette må du gjøre innen onsdag 20. desember. Det er gratis å delta i konkurransen, bortsett fra kostnadene til din teleoperatør med å sende meldingen.

Riktig svar på hvor vi var i forrige uke: Buvik kirke. Karen Softie Ree fra Soknedal ble trukket ut som vinner.