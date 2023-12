En vakker bygning opplyst i desembermørke. At vi skal fram til et spesiell byggverk er ikke vanskelig å se. Men hvor ligger dette samlingspunktet? Skal vi gi noen hint, uten å avsløre alt for mye? Hva med åtte kanter og inspirasjon hentet i Klæbu …

Klarer du å svare på dette?

Da sender du SMS med kodeord TB HVOR, samt svaret ditt, navn og adresse til 2399. Dette må du gjøre innen onsdag 13. desember. Det er gratis å delta i konkurransen, bortsett fra kostnadene til din teleoperatør med å sende meldingen.

Riktig svar på hvor vi var i forrige uke: Utenfor Melhus rådhus står Martin Tranmæl

Kari-Anne Aabel fra Melhus ble trukket ut som vinner.