Bispedømmets hederspris til Erik Tofte

Nidaros bispedømmeråds hederspris går i år til melhusbyggen Erik Tofte. Prisen skal overrekkes under en gudstjeneste i Melhus kirke førstkommende søndag.

- Erik Tofte har gjort en fabelaktiv innsats og satt sitt engasjerte preg på lokalt organisasjons- og menighetsliv. Erik Tofte har i en årrekke vært aktiv i blant annet Bondelaget, Grunneierlaget, Nei til EU, Senterpartiet, Melhus kommunestyre, løypekjører for idrettslaget Yragutten, Melhus historielag og Melhus menighetsråd, heter det i ei pressemelding.

I tillegg har juryen lagt vekt på Toftes store engasjement for å få på plass nytt orgel i Melhus kirke.

- Han har over flere år ledet arbeidet med å samle inn betydelige midler til nytt orgel. Da innsamlingsarbeidet en tid lå i dvale, var Erik Tofte en viktig bidragsyter for at prosessen med å skaffe nytt orgel til Melhus kirke kunne fortsette. Byggingen av nytt orgel kom i gang i 2017 og var et stort og krevende arbeid. Erik Tofte var også her både pådriver og inspirator, og fikk med seg mange andre frivillige, heter det i pressemeldinga.

Juryen fikk ifølge pressemeldinga, inn 12 forslag til kandidater til prisen. Erik Tofte ble foreslått av Melhus menighetsråd.

Prisen deles ut for 17. gang, og formålet bak pirsen er at Nidaros bispedømmeråd ønsker å løfte fram gode representanter for virksomheten som skjer innenfor kirke og menighetsliv i bispedømmet.

