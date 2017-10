Supermann frelste Melhus

Innbytterne snudde kampen for Melhus da laget gikk fra 0-2 til 3-2 i seriefinalen hjemme mot Ranheim 2 i Gruva lørdag ettermiddag. Og i hovedrollen: Tomålsscorer Roar Strand (47) som avgjorde det elleville opprykksdramaet drøyt sju minutter på overtid! Nå gjenstår kun et lite hinder før Melhus kan juble for sitt andre opprykk på to sesonger.

Forutsetningene før nest siste serierunde i 4.divisjon avdeling 2 lørdag var klare: Melhus måtte vinne for å beholde tabelltoppen før laget reiser til fortapte Alvdal når alt skal avgjøres i siste serierunde kommende helg.

Tidlig kalddusj

Men, ved pause lå Jan Ketil Bergs mannskap fortjent under 0-1 mot et juniorpreget Ranheim-lag, som før kampen fortsatt kunne snyte både Melhus og KIL/Hemne for opprykket, og drøyt fem minutter etter hvilen kom den andre kalddusjen. Det sto 0-2 på tavla. Da var gode råd dyre. Melhus måtte vinne og de neste 35 minuttene i Gruva ble et eneste stort drama som inneholdt det meste. Først satte Roar Strand pannebrasken til en dødball like etter Ranheims 0-2 scoring. Det sto 1-2.

Innbytter Edvard Ølstøren, som kom på banen sammen med Strand etter pause, utlignet til 2-2 før hele Gruva eksploderte i glede drøyt sju minutter på overtid. En flikk fra Ølstøren ble sikkert satt i mål mellom beina (!) på Ranheim-keeper Magnus Lenes. Dermed snudde alt seg! Melhus var tilbake på tabelltoppen på bekostning av KIL/Hemne og har alt i egne hender når laget reiser til Alvdal kommende lørdag.

Beskjeden superhelt

Hovedpersonen selv hastet i dusjen rett etter kampslutt, men rakk å få fram noen ord før ferden gikk videre til Verdal og et lenge avtalt 40-årslag.

- Hva skal man si? Utrolig artig å bidra og være med på å avgjøre. Jeg har ikke vært på trening på nesten 1.5 måned, men synes fortsatt det er utrolig artig å spille fotball og holde seg i form, sier en som alltid litt beskjeden Strand. Om han skal være på moroa videre utelukker han fortsatt ikke: - Vi får se. Så lenge lysten er der så er det artig å bidra og formen føles fin, sier Strand.

- Høye skuldre

Melhus-trener Jan Ketil Berg var et eneste stort glis da vi traff han i garderoben etter at jubelscenene hadde lagt seg.

- Nok en gang har vi problemer med å komme skikkelig i gang og at vi ligger under ved pause var det ingenting å si på. Vi har tidvis høye skuldre og er tydelig preget av kampens betydning, sier han. - Før kampen hadde vi null fokus på hvilke spillere Ranheim kom med, legger han til.

Det var lenge spekulert fra flere hold hvilket lag Ranheim 2 skulle komme med ettersom de fortsatt kunne rykke opp før kampen, samtidig som klubbens 1.lag spiller viktig bortekamp mot Start i OBOS-ligaen tirsdag. Det skulle vise seg at gjestene mønstret et reint juniorlag, med 2.keeper Magnus Lenes mellom stengene.

- Selv om vi møtte stort sett bare juniorer her i dag, skapte de store problemer for oss. Særlig i 1.omgang var de gode, men utover i kampen blir forskjellen på menn og juniorer mer og mer synlig, sier Berg.

- Det var også noe av grunnen til at vi måtte ta noen grep allerede i pausen. Vi måtte få i gang indreløperne og i slike stunder er Roar perfekt å ha, svarer Berg.

Hva skal man egentlig si om Roar Strand?

- Ord blir egentlig litt fattige. Helt fantastisk. Han holder seg i flott form tross sin alder og har en motor av de sjeldne utpå banen. Jeg vet at han holder formen vedlike i løypa si med joggeturer fire ganger i uka og så er han jo en mann for de store anledninger, berømmer Melhus-treneren.

For ganske så nøyaktig ett år siden var Strand en medvirkende årsak til at Melhus fikk med seg ekstraomganger og senere straffesparkkonkurranse man gikk seirende ut av i opprykkskvalikken mot Vinne. Nå ett år senere kan det se ut som 47-åringen med en CV få norske fotballspillere kan matche, er i ferd med å skyte Melhus opp ytterligere en divisjon i det norske serisystemet.

Møter fortapte Alvdal

Og nå gjenstår det kun ett hinder før klubbens andre opprykk på to år er i boks. Ettersom Alvdal tapte sin kamp 0-2 borte mot Orkla 2 lørdag, er laget allerede klare for nedrykk når feststemte Melhus-spillere kommer på besøk til helgen.

- Det er selvfølgelig ikke noe minus for oss at de tapte og har rykket ned, men vi må oppover dit å gjøre jobben og ha fullt fokus på oss selv da også. Jeg har vært på Alvdal og spilt tidligere og det kan være krevende nok å komme dit, poengterer Melhus-treneren.

Etter planen skal også oppgjøret spilles på gress, noe som øker Bergs skepsis ytterligere.

- Vi må bare komme oss ut og trene nedpå her og stille så godt forberedt som mulig, avslutter Berg og peker nedpå den gamle gressbanen i Gruva som ligger bare et lite steinkast unna målet legenden Roar Strand bare minutter i forveien hadde avgjort lørdagens høydramatiske opprykksbatalje.

Og for ordens skyld: KIL/Hemne slo Byåsen 2 6-2 hjemme og kan fortsatt snyte Melhus for konfekten dersom de slår Ranheim 2 på bortebane og Melhus snubler på Alvdal.

PS: Kampen ble forøvrig stoppet en lengre periode i begynnelsen av 1.omgang etter et sammenstøt mellom Melhus-stopper Eirik Ramlo og en Ranheim 2-spiller. Ramlo kunne omsider spille videre, men verst gikk det utover Ranheim-junioren som etter hvert måtte hentes i ambulanse. Ubekreftede rykter skal ha det til at det var snakk om et kjevebrudd.

Melhus startet kampen slik (4-3-3): Øyvind Onsøien - Thomas Mathisen, Eirik Ramlo, Mats Olav Olsen, Roy Gunnar Pedersen - Petter Borgen, Martin Nilsen, Håkon Lund - Pål Riaunet, Håvard Ler, Samim Meskinyar.